Автомобильные грузоперевозки по территории Беларуси, России, стран Балтии и ближнего зарубежья в подавляющем большинстве случаев строятся на основе двух принципиально разных технологий – FTL и LTL. От правильного выбора между этими подходами зависит конечная стоимость каждой конкретной отправки, точное время доставки, уровень сохранности содержимого, количество промежуточных операций обработки и степень контроля над маршрутом. От выбора также зависит то, насколько сильно логистические расходы влияют на итоговую себестоимость товара, остатки на складе, скорость оборачиваемости средств и конкурентоспособность на маркетплейсах или в розничных сетях.
Ниже мы максимально подробно разберем, чем отличаются FTL перевозки от LTL перевозок, в каких реальных бизнес-сценариях одна модель объективно превосходит другую и какие практические вопросы нужно задать себе перед каждым новым заказом перевозки.
Что такое FTL-перевозки?
FTL (Full Truck Load) – это полная загрузка автомобиля, когда заказчик получает в эксклюзивное пользование отдельный грузовик (тентованный полуприцеп, рефрижератор, изотермический фургон, мега-трейлер и т.д.) на весь маршрут от точки погрузки до конечного адреса получателя. После того как водитель принимает груз на складе отправителя и выполняется отгрузка, машина больше нигде не заезжает на терминалы, не участвует в сортировке, комплектации, маркировке или консолидации чужих отправлений. Маршрут, время отправления, возможные промежуточные точки разгрузки полностью определяет заказчик.
В FTL в логистике степень заполнения кузова не имеет значения для расчета стоимости – клиент платит фиксированную сумму за весь транспортный ресурс вне зависимости от того, загружен кузов на 55 %, 75 % или полностью. Именно поэтому FTL перевозки – это самый быстрый и предсказуемый способ доставки. ФТЛ перевозки традиционно выбирают производители, крупные оптовые компании, дистрибьюторы, импортеры оборудования, строительные организации, а также все отправители, для которых важны минимальное время в пути, строгий температурный режим, сохранность хрупкого или ценного груза и максимальная прозрачность процесса.
Что такое LTL-перевозки?
LTL (Less than Truck Load) – технология сборных (консолидированных) грузов, при которой отправление одного клиента занимает лишь часть полезного объема полуприцепа. Остальное пространство заполняют коробками, паллетами, посылками других заказчиков. Логистическая схема работает по классическому принципу «хаб и спицы». Груз сначала привозят на крупный распределительный логистический центр или терминал, где последовательно выполняют:
- тщательную приемку;
- контроль и фиксацию габаритов;
- взвешивание;
- маркировку;
- сортировку по направлениям;
- комплектацию и сборку общей загрузки;
- консолидацию отправлений.
Только после завершения всех этих этапов формируется автомобиль, который отправится в нужный город или регион. Именно такая модель позволяет операторам сборных перевозок ежедневно обслуживать тысячи небольших и средних отправлений с высокой экономической эффективностью.
Главное отличие: маршрут, время и принцип расчета стоимости
Если сравнивать FTL и LTL перевозки, то в первом случае заказчик покупает целое транспортное средство и получает полное право диктовать маршрут, график движения, возможные дополнительные адреса. Тариф фиксированный – сумма не меняется даже при частичной загрузке. В LTL клиент платит только за фактически занятый объем и вес своего груза. При этом автомобиль движется по заранее утвержденному расписанию оператора, заезжает на несколько промежуточных терминалов, выполняет множественные отгрузки и доставки. Из-за этого время в пути обычно увеличивается в 1,5-4 раза по сравнению с прямой доставкой тем же транспортом на FTL.
Сравнение по основным параметрам
Чтобы разница была максимально наглядной, основные критерии FTL и LTL перевозок нужно сравнить.
Стоимость
- FTL – фиксированный тариф за весь автомобиль (при загрузке менее 70-75% выходит дороже).
- LTL – оплата только за ваш объем/вес (самый выгодный способ для партий до 5-7 паллет).
Скорость доставки
- FTL – максимальная (прямой маршрут без перевалок).
- LTL – существенно ниже (множественные обработки, ожидание сборки)
Минимальный объем отправления
- FTL – от 8-10 паллет или когда требуется весь кузов.
- LTL – от 0,1 м³ / одной коробки до нескольких паллет.
Сохранность и безопасность
- FTL – наивысшая (груз не трогают после первой погрузки).
- LTL – средняя (многократная погрузка/разгрузка, сборка, сортировка).
Контроль маршрута и сроков
- FTL –полный (возможность корректировать маршрут, добавлять адреса).
- LTL – минимальный (жесткое расписание оператора).
Страхование и ответственность
- FTL – проще добиться полной ответственности перевозчика.
- LTL – чаще содержит исключения из-за многочисленных операций обработки.
Когда выбирать FTL?
FTL перевозки становятся самым логичным и часто единственно правильным решением в следующих ситуациях:
- партия занимает 10 и более паллет или более 70-80 % полезного объема полуприцепа;
- груз требует строгого температурного режима (замороженная продукция, охлажденные товары, фармацевтика, цветы);
- продукция имеет ограниченный срок годности и любая просрочка недопустима;
- отправление очень хрупкое, дорогостоящее, негабаритное или требует особой фиксации;
- сроки крайне критичны (сезонные пики, срочные контракты, жесткие SLA площадки);
- необходимо полностью исключить риск повреждений при посторонней комплектации и сортировке;
- компания хочет максимальной прозрачности транзакции и четкой ответственности за груз.
Когда выгоднее LTL?
LTL перевозки почти всегда оказываются оптимальным выбором в следующих случаях:
- объем отправления небольшой – от одной коробки до 5-6 паллет;
- компания регулярно поставляет товар в разные города и регионы;
- тестируется новое направление, маркетплейс или канал продаж;
- товар отгружается в розничные сети, ПВЗ, небольшие магазины и точки выдачи;
- главная цель – максимально снизить затраты на логистику и себестоимость каждой единицы товара;
- бизнес активно работает по фулфилмент-модели и крупные партии отправляются сравнительно редко;
- необходимо отправлять товар небольшими порциями без ожидания полной загрузки автомобиля.
FTL и LTL – это два взаимодополняющих инструмента логистики. Первая технология обеспечивает максимальную скорость, контроль и сохранность. Вторая дает гибкость и серьезную экономию при небольших и средних объемах. Большинство компаний со временем выстраивают гибридную стратегию – крупные, срочные, температурные и ценные партии отправляют FTL, а регулярные мелкие поставки, тестовые отгрузки, доставка в удаленные регионы и ПВЗ – LTL. На сайте компании «Семар ЭкспрессБел» можно узнать подробнее, как проходит курьерская доставка Гродно-Минск указанными способами.
Перед каждой новой отправкой полезно быстро пройтись по контрольному списку вопросов:
- Какой точный объем и вес груза в кубометрах и паллетах?
- Насколько жесткие дедлайны по прибытию?
- Есть ли специальные требования к температуре, упаковке, страховке, инвентаризации?
- Какой бюджет реально можно выделить именно на эту перевозку?
- Планируются ли похожие отправки по этому направлению в ближайшие 1-3 месяца?
Четкие ответы на эти вопросы почти всегда подсказывают, какая технология окажется наиболее выгодной именно сейчас.