Автомобильные грузоперевозки по территории Беларуси, России, стран Балтии и ближнего зарубежья в подавляющем большинстве случаев строятся на основе двух принципиально разных технологий – FTL и LTL. От правильного выбора между этими подходами зависит конечная стоимость каждой конкретной отправки, точное время доставки, уровень сохранности содержимого, количество промежуточных операций обработки и степень контроля над маршрутом. От выбора также зависит то, насколько сильно логистические расходы влияют на итоговую себестоимость товара, остатки на складе, скорость оборачиваемости средств и конкурентоспособность на маркетплейсах или в розничных сетях.

Ниже мы максимально подробно разберем, чем отличаются FTL перевозки от LTL перевозок, в каких реальных бизнес-сценариях одна модель объективно превосходит другую и какие практические вопросы нужно задать себе перед каждым новым заказом перевозки.

Что такое FTL-перевозки?

FTL (Full Truck Load) – это полная загрузка автомобиля, когда заказчик получает в эксклюзивное пользование отдельный грузовик (тентованный полуприцеп, рефрижератор, изотермический фургон, мега-трейлер и т.д.) на весь маршрут от точки погрузки до конечного адреса получателя. После того как водитель принимает груз на складе отправителя и выполняется отгрузка, машина больше нигде не заезжает на терминалы, не участвует в сортировке, комплектации, маркировке или консолидации чужих отправлений. Маршрут, время отправления, возможные промежуточные точки разгрузки полностью определяет заказчик.

В FTL в логистике степень заполнения кузова не имеет значения для расчета стоимости – клиент платит фиксированную сумму за весь транспортный ресурс вне зависимости от того, загружен кузов на 55 %, 75 % или полностью. Именно поэтому FTL перевозки – это самый быстрый и предсказуемый способ доставки. ФТЛ перевозки традиционно выбирают производители, крупные оптовые компании, дистрибьюторы, импортеры оборудования, строительные организации, а также все отправители, для которых важны минимальное время в пути, строгий температурный режим, сохранность хрупкого или ценного груза и максимальная прозрачность процесса.

Что такое LTL-перевозки?

LTL (Less than Truck Load) – технология сборных (консолидированных) грузов, при которой отправление одного клиента занимает лишь часть полезного объема полуприцепа. Остальное пространство заполняют коробками, паллетами, посылками других заказчиков. Логистическая схема работает по классическому принципу «хаб и спицы». Груз сначала привозят на крупный распределительный логистический центр или терминал, где последовательно выполняют:

тщательную приемку;

контроль и фиксацию габаритов;

взвешивание;

маркировку;

сортировку по направлениям;

комплектацию и сборку общей загрузки;

консолидацию отправлений.

Только после завершения всех этих этапов формируется автомобиль, который отправится в нужный город или регион. Именно такая модель позволяет операторам сборных перевозок ежедневно обслуживать тысячи небольших и средних отправлений с высокой экономической эффективностью.

Главное отличие: маршрут, время и принцип расчета стоимости

Если сравнивать FTL и LTL перевозки, то в первом случае заказчик покупает целое транспортное средство и получает полное право диктовать маршрут, график движения, возможные дополнительные адреса. Тариф фиксированный – сумма не меняется даже при частичной загрузке. В LTL клиент платит только за фактически занятый объем и вес своего груза. При этом автомобиль движется по заранее утвержденному расписанию оператора, заезжает на несколько промежуточных терминалов, выполняет множественные отгрузки и доставки. Из-за этого время в пути обычно увеличивается в 1,5-4 раза по сравнению с прямой доставкой тем же транспортом на FTL.

Сравнение по основным параметрам

Чтобы разница была максимально наглядной, основные критерии FTL и LTL перевозок нужно сравнить.

Стоимость

FTL – фиксированный тариф за весь автомобиль (при загрузке менее 70-75% выходит дороже).

LTL – оплата только за ваш объем/вес (самый выгодный способ для партий до 5-7 паллет).

Скорость доставки

FTL – максимальная (прямой маршрут без перевалок).

LTL – существенно ниже (множественные обработки, ожидание сборки)

Минимальный объем отправления

FTL – от 8-10 паллет или когда требуется весь кузов.

LTL – от 0,1 м³ / одной коробки до нескольких паллет.

Сохранность и безопасность

FTL – наивысшая (груз не трогают после первой погрузки).

LTL – средняя (многократная погрузка/разгрузка, сборка, сортировка).

Контроль маршрута и сроков

FTL –полный (возможность корректировать маршрут, добавлять адреса).

LTL – минимальный (жесткое расписание оператора).

Страхование и ответственность

FTL – проще добиться полной ответственности перевозчика.

LTL – чаще содержит исключения из-за многочисленных операций обработки.

Когда выбирать FTL?

FTL перевозки становятся самым логичным и часто единственно правильным решением в следующих ситуациях:

партия занимает 10 и более паллет или более 70-80 % полезного объема полуприцепа;

груз требует строгого температурного режима (замороженная продукция, охлажденные товары, фармацевтика, цветы);

продукция имеет ограниченный срок годности и любая просрочка недопустима;

отправление очень хрупкое, дорогостоящее, негабаритное или требует особой фиксации;

сроки крайне критичны (сезонные пики, срочные контракты, жесткие SLA площадки);

необходимо полностью исключить риск повреждений при посторонней комплектации и сортировке;

компания хочет максимальной прозрачности транзакции и четкой ответственности за груз.

Когда выгоднее LTL?

LTL перевозки почти всегда оказываются оптимальным выбором в следующих случаях:

объем отправления небольшой – от одной коробки до 5-6 паллет;

компания регулярно поставляет товар в разные города и регионы;

тестируется новое направление, маркетплейс или канал продаж;

товар отгружается в розничные сети, ПВЗ, небольшие магазины и точки выдачи;

главная цель – максимально снизить затраты на логистику и себестоимость каждой единицы товара;

бизнес активно работает по фулфилмент-модели и крупные партии отправляются сравнительно редко;

необходимо отправлять товар небольшими порциями без ожидания полной загрузки автомобиля.

FTL и LTL – это два взаимодополняющих инструмента логистики. Первая технология обеспечивает максимальную скорость, контроль и сохранность. Вторая дает гибкость и серьезную экономию при небольших и средних объемах. Большинство компаний со временем выстраивают гибридную стратегию – крупные, срочные, температурные и ценные партии отправляют FTL, а регулярные мелкие поставки, тестовые отгрузки, доставка в удаленные регионы и ПВЗ – LTL. На сайте компании «Семар ЭкспрессБел» можно узнать подробнее, как проходит курьерская доставка Гродно-Минск указанными способами.

Перед каждой новой отправкой полезно быстро пройтись по контрольному списку вопросов:

Какой точный объем и вес груза в кубометрах и паллетах?

Насколько жесткие дедлайны по прибытию?

Есть ли специальные требования к температуре, упаковке, страховке, инвентаризации?

Какой бюджет реально можно выделить именно на эту перевозку?

Планируются ли похожие отправки по этому направлению в ближайшие 1-3 месяца?

Четкие ответы на эти вопросы почти всегда подсказывают, какая технология окажется наиболее выгодной именно сейчас.