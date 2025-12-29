Falcon 900lx является ярким представителем популярной серии дальнемагистральных самолетов деловой авиации. Реактивный бизнес-джет достигает высоты эшелона за 20 минут и без посадки преодолевает трансконтинентальные расстояния. Использование в конструкции композитных материалов значительно облегчило массу самолета и добавило топливной эффективности.

Особенности Falcon 900LX: зачем нужен третий двигатель?

Бизнес джет Dassault отличается наличием трех двигателей, которые в совокупности обеспечивают универсальность дальних и коротких перелетов. Такая конфигурация дает исключительную безопасность при эксплуатации в высокогорных аэропортах, жарких местностях и на малых взлетно-посадочных полосах в связи с переносом тяги ближе к оси корпуса самолета.

Дополнительная поддержка третьего двигателя помогает при долгих перелетах через океан, что позволяет не потерять тяговые усилия в случае отказа одного из двигателей.

Установка центрального двигателя обеспечивает увеличение объема салона за счет исключения распределения хвостового сопротивления.

Дальность полета и крейсерская скорость

Экипаж: 2 человека

Вместимость пассажиров: 12-14 человек

Скорость полета: 926 км/час

Максимальное расстояние: 8 800 км

Потолок высоты: 15 545 м

Аренда самолета Falcon 900LX — прекрасный выбор для дальних комфортабельных путешествий.

Салон и вместимость: до 14 пассажиров

Широкий фюзеляж Falcon 900LX оптимально зонируется на разные пространства. Компоновка самолета вмещает 14 пассажиров, которые с комфортом располагаются в двух салонах. Места для четырех пассажиров оборудованы индивидуальными креслами и выдвижными столиками. Модификация в спальную зону происходит преобразованием каждой пары кресел в ровную кровать. Помещение гостиной оснащено двумя диванами для отдыха или развлечений.

В переднем отсеке находится кухня с необходимым оборудованием и гардеробная. Туалетная комната расположена в задней части самолета, багажное отделение доступно все время перелета.

В отделке интерьера используются материалы высочайшего качества в виде натурального шпона и кожи, стильных металлических деталей и роскошного коврового покрытия.

Как арендовать Falcon 900LX через chartertech.ru

Компания chartertech.ru предлагает аренду бизнес-джета Falcon 900LX для чартерных перелетов. Отправьте заявку на сайте или позвоните по телефону, и мы в кратчайшие сроки подберем вам варианты для персонального полета.