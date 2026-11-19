Фирменный ежедневник остается одним из наиболее востребованных подарков в корпоративном сегменте. Это полезный предмет с понятным функционалом, на котором органично смотрится брендинг компании. В отличие от сувениров-безделушек, качественный планер приносит реальную пользу получателю и формирует позитивное отношение к дарителю на протяжении всего года.

При заказе важно учесть ряд деталей, чтобы подарок радовал получателя весь следующий год, сохранял форму и не развалился через пару месяцев активного использования.

Выбор оптимального размера изделия

Формат А5 (148×210 мм) считается универсальным. Он свободно помещается в сумку или деловой портфель, при этом размера страницы хватает для записи насыщенного рабочего дня. Большинство офисных специалистов и менеджеров выбирают именно его за баланс вместительности и мобильности.

Настольные форматы А4 (210×297 мм) заказывают реже — в основном для руководителей и секретарей, ведущих подробные протоколы заседаний. Компактные карманные форматы А6 (105×148 мм) подходят выездным сотрудникам, экспедиторам или торговым представителям для быстрых пометок на весу.

Подбор материала для качественного переплета

Внешняя оболочка формирует первое впечатление от подарка. Материал должен быть не просто красивым в момент распаковки, но и износостойким: выдерживать трение о подкладку сумки, влагу, перепады температур и многократные сгибания.

Обложка отвечает за внешний вид и износостойкость. Качественная экокожа приятна на ощупь, устойчива к влаге и отлично удерживает тиснение. Для бизнес-сувениров чаще всего используют полиуретан (PU) с термоэффектом: этот материал при горячем тиснении слегка темнеет, обеспечивая четкий оттиск без применения краски.

Натуральная кожа используется для штучных VIP-подарков руководству и ключевым партнерам. В бюджетном сегменте применяют балакрон или бумвинил на бумажной основе, однако такие материалы менее долговечны и быстрее изнашиваются на углах и корешке.

Оценка качества внутреннего бумажного блока

Удобство ежедневника определяет бумага: если ручка царапает лист или чернила просачиваются на обратную сторону, планер перестает выполнять свою функцию и отправляется в шкаф.

Для комфортного письма шариковой или гелевой ручкой выбирают плотность бумаги от 70 до 80 граммов на метр. Лучше отдавать предпочтение офсету теплого кремового оттенка (слоновая кость или айвори): он снижает утомляемость глаз по сравнению со слепящей белой бумагой.

Для перьевых ручек и капиллярных линеров требуется бумага от 90 граммов, предотвращающая просачивание чернил на соседнюю страницу. Дополнительным плюсом станет золочение или тонирование обреза блока — оно защищает срезы листов от грязи и пыли при длительном ношении в сумке.

Технологии нанесения фирменной символики

Способ персонализации подбирают под стиль бренда, дизайн обложки и выделенный бюджет. Важно, чтобы логотип выглядел гармоничной частью предмета, а не наспех приклеенной наклейкой.

Классическое блинтовое слепое тиснение создает аккуратный рельефный оттиск без использования краски. Символика выглядит сдержанно и благородно, не стирается со временем и не тускнеет от постоянного контакта с руками.

Тиснение фольгой делает знак контрастным и праздничным: используют золото, серебро, матовую или голографическую фольгу. УФ-печать позволяет воспроизвести сложные полноцветные изображения и корпоративные пантоны. Дополнительно в начале блока можно вклеить цветные рекламные страницы с презентацией направлений компании и контактными данными.

Своевременный расчет на ежедневники с логотипом помогает зафиксировать удобные сроки сборки. При широкой аудитории получателей хорошей альтернативой выступают аккуратные блокноты с логотипом в жестком пере