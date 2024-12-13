ЕВРАЗ доверил ревизию кода искусственному интеллекту

Третий Хакатон ЕВРАЗа привлек более 600 IT-специалистов со всей страны, а всего о нем узнали около 500 тыс. человек. В мероприятии участвовали как опытные специалисты, так и студенты топовых технических вузов (МФТИ, МИСиС, ВШЭ, МИРЭА и др.). По итогу было сформировано 130 команд.

Хакатон прошел в смешанном формате: работа над проектами велась полностью в онлайне, а финалисты из Москвы собрались в студии на церемонии закрытия.

Участники в течение 40 часов разрабатывали решение на основе ИИ, которое позволит автоматизировать один из важнейших этапов разработки — code review. Этот этап традиционно требует значительных временных ресурсов старших программистов и автоматизация данного процесса позволит существенно увеличить эффективность разработки в компании.

Для обучения ИИ участникам были предложены реальные проекты компании по 3-м стекам — TypeScript, C# и Python. Работу команд курировали эксперты ЕВРАЗа, которые делились своими опытом и советами. Это помогло командам погрузиться в реальные проекты компании и предложить идеи решений, которые затем могут быть внедрены в реальные процессы.

Многим командам действительно удалось показать выдающиеся решения:

3-е место заняла команда «Крутые Бобры», чье решение было отмечено за удобный и легкий UI-интерфейс, интеграцию с Telegram и информативность отчета, что особенно важно для быстрого анализа.

2-е место решение команды «overbuffed» жюри оценило за высокую функциональность, конкретику в отчетах и глубокое погружение в проблематику поставленной задачи.

Победителем стала команда «Мастер на GPT-унами», представившая нестандартный подход к решению задачи. Их проект отличался качественной проработкой мультиагентной архитектуры и общей логики решения.

Призеры разделили между собой призовой фонд в 500 000 рублей. А победители специальных номинаций получили фирменный мерч компании.

Участники отметили высокий уровень организации, интересную задачу и нестандартный формат онлайн-трансляций. Эксперты оценили высокий уровень решений и необычные активности.

Артем Натрусов, вице-президент ЕВРАЗа по информационным технологиям, также подчеркнул стратегическую значимость темы:

«Мы ценим технологичные решения, способные изменить образ металлургии, делая отрасль более эффективной и безопасной. Code review — это важнейший элемент разработки, в котором участвуют наши старшие программисты. Это гарантия качества кода. А что, если освободить время опытных специалистов для работы над прорывными проектами, а рутинные задачи — передать ИИ?»

Подробнее о событии:

Как прошел Хакатон: https://rutube.ru/video/9d9c9df8b5bdafeb2d2058b6e5545034/

Статья с разбором решений: https://habr.com/ru/companies/evraz/articles/865456/

Справка:

ЕВРАЗ – одна из крупнейших металлургических компаний России. Металл ЕВРАЗа – в основе небоскребов, стадионов, аэропортов и железных дорог. ИТ в ЕВРАЗе — драйвер проектов цифровой трансформации, задача которых – повышать производительность труда и безопасность процессов. Ежегодно в ЕВРАЗе реализуется свыше 100 проектов ЦТ с экономическим эффектом в несколько миллиардов рублей. Основные направления: продвинутая аналитика, экспертные системы, предсказательное обслуживание оборудование, ЭДО и безбумажный документооборот, мобильные решения и видеоаналитика.