Экспертный клуб «Семья и корпоративная среда»: семья как основа устойчивого бизнеса

На конгрессе «Точки роста в бизнесе» в Москве была проведена секционная HRD-встреча. Поддержку событию оказал Экспертный клуб «Семья и корпоративная среда», открыв новый деловой сезон. Основная цель клуба — внедрение и масштабирование в российских компаниях успешных корпоративных решений по поддержке благополучия сотрудников и их семей.

Организованный Екатериной Касперович, Юлианной Винер, Алиной Ковалевой и Алёной Русеевой конгресс — это объединившая экспертов из более чем 20 отраслей уникальная площадка. Спикерами специальной секции «Семья и карьера: баланс в условиях неопределенности. Лучшие корпоративные практики» выступили Лариса Паутова, доктор социологических наук, управляющий директор ФОМ, Анастасия Горелкина, заместитель председателя совета директоров «СДС», член совета директоров «Азот» и вице-президент АКАР, Елена Речкалова, член Советов директоров и РК (10 компаний и банков), ex бизнес-лидер Retail банков ТОП-5, генеральный директор «Женщины в Советах директоров», Ольга Твердохвалова, руководитель сектора молодежных проектов Центра развития карьеры Правительства Москвы, Илья Зафранский, вице-президент по персоналу «Азбука вкуса», Оксана Белайчук, исполнительный директор «Сбербанк», Наталья Пичугина, директор по персоналу «Гринатом», Анна Сиднякова, ментор и участник «Вдохновители.ру», совладелец Topologya, экс-директор по персоналу и организационному развитию Desport.

Обязанности модераторов встречи взяли на себя сооснователи экспертного клуба Елена Антонова, кандидат психологических наук, сооснователь и генеральный директор образовательно-консалтингового центра Smart Country, и Алексей Чегодаев, автор проекта #крутОтец, член президиума «Союза отцов»

Первыми участников встречи поприветствовали сооснователи экспертного клуба Анна Резниченко, президент ESG–клуба Сколково, директор агентства языковых переводов ANS–Lingua, гендиректор платформы переводчиков «Билингва», и Ольга Ручьева, сооснователь экспертной медиаплатформы и образовательного центра «Умная страна», сооснователь хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», член Экспертного совета АНО «Национальные приоритеты» и Экспертного совета по семье и детству Народного фронта.

Интеграция семейных ценностей в систему управления персоналом – тема, ставшая на встрече ключевой. Представив аналитические и социологические данные, подтверждающие рост уровня тревожности среди работников, спикеры обсудили важность ответственности работодателя в создании на предприятиях устойчивой эмоциональной среды.

Были рассмотрены конкретные механизмы внедрения гибкой и ориентированной на человека HR-политики, включая инициативы по развитию личного потенциала сотрудников, персонализированные графики и направленные на укрепление связи между профессиональной и семейной сферами жизни корпоративные программы.

Практикам по поддержке сотрудников, воспитывающих детей с особыми потребностями, было уделено особое внимание. Были озвучены успешные решения, например, предоставление дополнительных сервисов внутри компании, создание инклюзивной среды, развитие корпоративных сообществ поддержки. Также HR-директора обменялись инструментами мониторинга и оценки эффективности всех представленных инициатив.

Развитие корпоративной культуры, направленной на внедрение семейных практик, оказывает положительное влияние на основные бизнес-показатели, включая производительность, вовлечённость и удержание персонала. К такому выводу в завершение встречи пришли ее участники.

Источник: Семья и корпоративная среда