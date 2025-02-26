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eFootball 2025 планирует ввести систему вознаграждений на основе рекламы

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eFootball 2025 планирует ввести систему вознаграждений на основе рекламы

Игры PES или eFootball всегда выгодно отличались тем, что в них вы не найдете ни одной рекламы. Однако в eFootball 2025 все изменится с появлением системы вознаграждений, основанной на рекламе. Подобным может похвастаться разве лишь надежный онлайн букмекер, полный список которых представлен на сайте «РБ».

Согласно утечкам из различных источников, KONAMI собирается ввести в eFootball 2025 новую систему вознаграждений, которая позволит игрокам зарабатывать внутриигровые награды, просматривая рекламу.

Согласно утечке файлов, эта система будет персонализировать рекламу, которую вы увидите, в зависимости от страны. Хотя эти изменения не выглядят чем-то сверхъестественным, особенно в современных реалиях мобильных игр, это значительный шаг для eFootball, франшизы, которая традиционно избегала подобных тактик монетизации.

При этом некоторые игроки из различных регионов сообщают, что эта система была реализована после недавнего обновления v4.3.0 и что они уже получают вознаграждения. Еще предстоит выяснить, как отреагируют пользователи eFootball, поскольку вознаграждения на основе рекламы могут вызвать недовольство среди привыкших к ее отсутствию игроков. 

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