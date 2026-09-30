EDR от BI.ZONE: современная защита конечных точек от сложных кибератак

Рабочие станции и серверы остаются одной из основных целей злоумышленников при проведении кибератак на корпоративную инфраструктуру. Даже при наличии антивирусной защиты атакующий может использовать легитимные программы, учетные записи сотрудников и стандартные системные инструменты, поэтому подозрительная активность не всегда выглядит как классическое заражение вредоносным ПО. Для обнаружения подобных действий применяются решения класса Endpoint Detection and Response. Одним из российских продуктов этого класса является EDR от BI.ZONE, предназначенный для мониторинга конечных устройств, выявления признаков атак, расследования инцидентов и реагирования на угрозы.

BI.ZONE EDR собирает телеметрию с рабочих станций и серверов и позволяет специалистам информационной безопасности анализировать происходящие на них события. По данным разработчика, детектирующие механизмы продукта создаются в том числе на основе практики расследования реальных киберинцидентов. Система может использовать автоматические механизмы обнаружения и реагирования, а при необходимости предоставляет специалисту инструменты для ручного исследования подозрительной активности.

Что такое EDR и чем он отличается от обычного антивируса

EDR — это класс решений информационной безопасности, ориентированный не только на предотвращение заражения устройства, но и на постоянное наблюдение за происходящими на конечной точке событиями. Программа фиксирует запуск процессов, операции с файлами, изменение системных параметров и другие действия, которые могут иметь значение при расследовании атаки.

Традиционный антивирус преимущественно отвечает на вопрос: «является ли конкретный объект вредоносным?». EDR решает более широкую задачу: «не свидетельствует ли последовательность действий на компьютере о развитии атаки?». Такой подход особенно важен в ситуациях, когда злоумышленник применяет штатные средства операционной системы или легитимное программное обеспечение.

Критерий Традиционный антивирус EDR Основная задача Предотвращение заражения Обнаружение и расследование сложных атак Анализ поведения Ограниченный или дополнительный Одна из ключевых функций Сбор телеметрии Обычно ограниченный Подробный мониторинг активности конечной точки Threat Hunting Как правило, отсутствует Может использоваться специалистами для поиска угроз Реагирование Лечение или блокировка объекта Изоляция, исследование и выполнение действий на конечной точке

Как работает BI.ZONE EDR

Архитектура BI.ZONE EDR включает серверную и агентскую части. Агент устанавливается на контролируемые конечные точки, собирает сведения о происходящих событиях и взаимодействует с серверной инфраструктурой решения. Сервер отвечает за управление агентами, хранение телеметрии, политики мониторинга, обнаружения и задачи реагирования.

Принцип работы системы в упрощенном виде можно представить следующей формулой:

Телеметрия + правила обнаружения + аналитика + контекст = выявленный инцидент

После выявления потенциальной угрозы специалист получает возможность изучить связанные события и определить, является ли активность частью атаки. В зависимости от настроенных сценариев некоторые действия могут выполняться автоматически.

Сбор информации с конечных точек

Одно из важных преимуществ EDR-подхода заключается в высокой прозрачности инфраструктуры. Система может отслеживать действия процессов, работу с файлами и другие события, формируя историю активности компьютера или сервера. Это помогает восстановить последовательность действий злоумышленника и понять, каким образом развивался инцидент.

BI.ZONE указывает, что для сбора телеметрии используется собственный агент, а профили сбора можно адаптировать под различные типы инфраструктуры, включая высоконагруженные системы.

Обнаружение подозрительной активности

Отдельное событие само по себе далеко не всегда говорит о компрометации устройства. Например, запуск командной оболочки является нормальным действием для системного администратора, однако последовательность необычных команд после открытия пользователем вложения из электронной почты может оказаться частью вредоносной цепочки.

Именно поэтому EDR анализирует не только отдельные объекты, но и контекст происходящих событий. Детектирующие правила позволяют искать определенные последовательности действий, характерные для известных техник атак.

Реагирование на инцидент

После обнаружения угрозы скорость реакции непосредственно влияет на возможный ущерб. Чем дольше злоумышленник сохраняет доступ к инфраструктуре, тем больше возможностей у него появляется для перемещения между системами, получения дополнительных привилегий и доступа к корпоративной информации.

В BI.ZONE EDR предусмотрены инструменты автоматического и ручного реагирования. В частности, продукт предоставляет интерактивный терминал для работы со связанным с инцидентом узлом. В актуальных версиях также предусмотрена возможность сетевой изоляции конечных точек, в том числе Linux-систем.

Основные возможности BI.ZONE EDR

Функциональность EDR важна прежде всего в комплексном использовании. Система должна помогать специалисту пройти путь от получения телеметрии до локализации угрозы и расследования первопричины инцидента.

непрерывно контролировать активность конечных устройств;

собирать информацию для расследования киберинцидентов;

выявлять признаки сложных атак;

обнаруживать потенциально опасные ошибки конфигурации;

создавать автоматические сценарии реагирования;

выполнять удаленные действия на контролируемых устройствах;

использовать индикаторы компрометации;

искать ранее незамеченные признаки атаки в накопленной телеметрии;

интегрировать данные EDR с другими средствами мониторинга безопасности.

Работа с индикаторами компрометации

В версии BI.ZONE EDR 1.39 разработчик расширил возможности работы с IoC — индикаторами компрометации. Они позволяют проверять инфраструктуру на наличие известных признаков угроз, например определенных хешей файлов или других идентификаторов. Предусмотрена и интеграция с внешними источниками индикаторов.

Условно результат проверки можно выразить формулой:

R = Σ(W i × I i )

где R — условный уровень риска события, I i — обнаруженный признак, а W i — его значимость. На практике алгоритмы анализа значительно сложнее, однако такая модель хорошо демонстрирует принцип: совокупность нескольких признаков может указывать на значительно более серьезную угрозу, чем каждый из них по отдельности.

Какие операционные системы поддерживает BI.ZONE EDR

Для корпоративной инфраструктуры особенно важна возможность работать с неоднородным парком устройств. Согласно актуальной документации BI.ZONE, агент продукта поддерживает современные версии Windows и Windows Server, macOS, а также Linux. В документации указана поддержка Windows 10 и новее, Windows Server 2016–2025, macOS 13 и новее и Linux с ядром 3.2 и выше при соблюдении указанных разработчиком требований. Начиная с агента версии 3.0.0 поддерживаются 64-разрядные операционные системы.

Платформа Примеры поддерживаемых систем Типичное применение Windows Windows 10 и новее Рабочие станции сотрудников Windows Server Windows Server 2016–2025 Корпоративные серверы Linux Системы на базе поддерживаемого ядра Linux Серверы и специализированная инфраструктура macOS macOS 13 и новее Рабочие станции сотрудников

Кому может понадобиться BI.ZONE EDR

EDR особенно востребован в организациях, для которых простой антивирусной защиты недостаточно из-за размера инфраструктуры, ценности данных или повышенных рисков целевых атак. Решение может использоваться как отдельной командой информационной безопасности, так и специалистами SOC.

На практике внедрение подобных инструментов целесообразно рассматривать компаниям, где:

эксплуатируется большое количество рабочих станций и серверов; хранится критически важная корпоративная информация; необходимо оперативно расследовать инциденты; требуется централизованный мониторинг конечных устройств; существует риск целевых и многоэтапных атак; используется собственный SOC или команда реагирования; необходимо интегрировать endpoint-телеметрию с другими средствами защиты.

EDR и SOC: почему важны не только технологии

Сам по себе сбор миллионов событий не обеспечивает эффективной защиты. Информация должна правильно анализироваться, а обнаруженные отклонения — своевременно расследоваться. Поэтому эффективность EDR напрямую зависит от зрелости процессов информационной безопасности и квалификации специалистов.

BI.ZONE также обращает внимание на этот фактор: компания предлагает BI.ZONE TDR как экспертный сервис мониторинга инфраструктуры и реагирования на киберугрозы для организаций, которым нецелесообразно самостоятельно создавать соответствующую команду специалистов.

BI.ZONE EDR и требования российского рынка

Для ряда российских организаций большое значение имеет наличие необходимых сертификатов средств защиты информации. В январе 2026 года BI.ZONE сообщила о получении продуктом EDR сертификата ФСТЭК России. Согласно информации разработчика, решение сертифицировано как средство обнаружения вторжений уровня узла по четвертому классу защиты и соответствует требованиям четвертого уровня доверия. Это позволяет использовать продукт в определенных информационных системах, для которых законодательством или нормативными требованиями предусмотрено применение сертифицированных средств защиты.

Как оценить необходимость внедрения EDR

Перед внедрением необходимо определить не только количество конечных устройств, но и задачи, которые должна решать система. Компаниям следует учитывать структуру инфраструктуры, используемые операционные системы, объем генерируемой телеметрии, требования к срокам хранения данных и возможности действующей команды информационной безопасности.

Можно использовать условную оценочную модель:

Эффективность EDR = технология × качество настройки × компетенции специалистов × скорость реагирования

Формула показывает важный принцип: мощный инструмент не заменяет правильно выстроенные процессы. Если организация собирает телеметрию, но никто регулярно не анализирует обнаружения и не расследует потенциальные инциденты, практическая эффективность системы значительно снижается.

Что проверить перед внедрением

совместимость продукта с используемыми ОС;

влияние агента на производительность конечных устройств;

объем требуемого хранилища телеметрии;

варианты интеграции с существующей SIEM и другими средствами защиты;

процессы автоматического реагирования;

разграничение прав администраторов и аналитиков;

наличие специалистов для расследования обнаружений;

требования регуляторов и внутренних политик безопасности.

Пилотирование перед полноценным внедрением

Для EDR особенно полезно предварительное пилотирование. Вместо одновременной установки агентов на тысячи компьютеров можно выбрать ограниченный фрагмент корпоративной инфраструктуры и проверить работу продукта в реальных условиях. На официальной странице BI.ZONE такой подход также указан как один из этапов знакомства с решением.

Во время пилотного проекта следует оценивать не только количество обнаруженных угроз. Важны качество телеметрии, понятность расследования, количество ложных срабатываний, нагрузка на конечные устройства и удобство работы сотрудников SOC.

BI.ZONE EDR представляет собой инструмент для мониторинга активности конечных точек, обнаружения сложных атак и оперативного реагирования на киберинциденты. В отличие от средств защиты, ориентированных преимущественно на блокирование известных вредоносных объектов, EDR помогает анализировать последовательность действий внутри системы и искать признаки компрометации даже в случаях, когда злоумышленник использует легитимные инструменты.

Наиболее заметный эффект от внедрения EDR получают организации, которые рассматривают его не как самостоятельную «защитную программу», а как часть комплексной системы информационной безопасности. Грамотно настроенный сбор телеметрии, качественные правила обнаружения, автоматизация реакции и профессиональная работа аналитиков позволяют быстрее замечать подозрительные действия и сокращать время между началом атаки и ее локализацией.