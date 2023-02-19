Двигатели для Nissan X-Trail

С момента своего основания Nissan Motor Company делает то, что другим просто недоступно. Японский бренд занимает 8-е место в мире и 3-е место в Японии по производству автомобилей. С 1999 года контрольный пакет акций компании Nissan принадлежит Renault. Считается, что двигатели Nissan – самые надежные и неприхотливые. Не только новый, но и контрактный ДВС Ниссан компактен, устойчив к разному виду топлива, стабильно работает при длительной и тяжелой эксплуатации. Компания начала выпускать двигатели в начале 90-х годов. В 2000 году она провела исследование надежности своих двигателей, и показатели оказались намного выше, чем у большинства других автопроизводителей. Регулярное техническое обслуживание автомобиля увеличивает срок службы двигателя, позволяет устранить все проблемы, как текущие, так и потенциальные.

Характеристики силовых установок для Nissan X-Trail

Nissan X-Trail — внедорожник, выпускаемый с 2000 года. На данную модель устанавливаются простые четырехцилиндровые силовые агрегаты рабочим объемом от 2,0 до 2,5 л. Можно купить ДВС Ниссан Икстрейл как бензиновый вариант, так и дизельный.

QR20DE. Ресурс мотора может составить до 200 тыс. км. при корректной эксплуатации. У двухлитрового мотора – индивидуальные катушки зажигания, элемент динамической защиты, усовершенствованная головка блока цилиндров, добавлена система изменения фаз газораспределения, валы-балансиры.

QR25DE. От предыдущего варианта отличается увеличенным объемом (2,5 л), ходом поршня, укороченными шатунами. В моторах, выпущенных после 2007 года, изменился впускной ресивер, поршни, распредвалы, установлены усиленные шатуны, улучшена система балансировки.

SR20DE/DET/VE/VET. Двухлитровый силовой агрегат оснащен алюминиевым блоком цилиндров с сухими гильзами из чугуна. Имеет несколько модификаций. Самая мощная установлена на Nissan X-Trail GT.

MR20DE/M4R. Отличается наличием системы ИФР на валу впуска. Двухлитровая силовая установка проста в эксплуатации и ремонте. Ресурс силового агрегата на практике – от 300 тыс. км. Существует вариация данного мотора с рабочим объемом 1,6 л — HR16DE.

YD22DDTi предназначен для дизельных автомобилей. Это единственный дизельный двигатель, которым оснащался Nissan X- Trail первого поколения. Основные эксплуатационные требования – качественное моторное масло и топливо.М9R – надежный дизельный мотор для X-Trail второго поколения с высоким ресурсом деталей. При грамотном уходе и своевременном ТО двигатели Nissan обладают большим эксплуатационным ресурсом, высокой производительностью и небольшим расходом топлива.