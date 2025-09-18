Главная » Статьи

Замена ФН: какие документы нужны в 2025 году

В 2025 году процедура замены фискального накопителя требует строгого документооборота. Неправильно оформленные документы приводят к отказу налоговой в регистрации и штрафам до 30000 рублей. Разбираем актуальный перечень документов для замены ФН.

Обязательные документы для юридических лиц

Для снятия ККТ с учета:

  • Заявление о снятии с учета по форме КНД 1110061

  • Копия паспорта руководителя или доверенного лица

  • Доверенность на представителя (при необходимости)

  • Отчет о закрытии фискального накопителя из кассы

Для постановки на учет с новым ФН:

  • Заявление о регистрации ККТ по форме КНД 1110011

  • Копия документа, подтверждающего право собственности на ККТ

  • Паспорт кассового аппарата с отметкой о замене ФН

  • Сертификат соответствия нового фискального накопителя

Документы для ИП

Основной пакет:

  • Заявления о снятии и постановке на учет ККТ

  • Копия паспорта ИП

  • Справка о состоянии расчетов с бюджетом

  • Карточка постановки на учет в качестве налогоплательщика

При смене реквизитов:

  • Справка об изменении ИНН или места регистрации

  • Документ о смене налогового режима

Технические документы от сервисного центра

При обращении к специалистам для замены фискального накопителя получите:

  • Акт выполненных работ с описанием замены накопителя

  • Гарантийный талон на новый фискальный накопитель

  • Справку о совместимости ФН с моделью вашей кассы

  • Копию сертификата на установленный накопитель

Эти документы потребуются при проверках налоговой службы и для гарантийного обслуживания.

Способы подачи документов в 2025 году

Электронная подача (рекомендуется):

  • Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

  • Срок рассмотрения — 5 рабочих дней

  • Автоматическое получение регистрационного номера

  • Отсутствие госпошлины

Подача через МФЦ:

  • Предварительная запись через Госуслуги

  • Срок обработки — 10 рабочих дней

Личное обращение в ИФНС:

  • При технических проблемах с электронной подачей

  • Срок рассмотрения — 7 рабочих дней

Сроки и штрафы

Временные рамки:

  • Снятие с учета — не позднее дня замены ФН

  • Постановка на учет — в течение рабочего дня после установки

Штрафы за нарушение сроков:

  • Для ИП — от 1500 до 3000 рублей

  • Для организаций — от 5000 до 10000 рублей

Частые ошибки при оформлении

  • Неверные реквизиты — проверяйте актуальность ИНН и ОГРН

  • Ошибки в серийных номерах — сверяйте номер ФН с заводской маркировкой

  • Некорректная модель ККТ — указывайте точное название из паспорта кассы

  • Просроченные справки — используйте документы не старше 30 дней

Стоимость процедуры

Госпошлины:

  • Регистрация ККТ — 0 рублей (при электронной подаче)

  • Внесение изменений — 0 рублей

  • Получение дубликата свидетельства — 200 рублей

Услуги сервисного центра:

  • Замена ФН с оформлением документов — от 1500 рублей

  • Сопровождение регистрации в налоговой — от 500 рублей

Особые случаи

При смене собственника ККТ:

  • Договор купли-продажи кассового аппарата

  • Передаточный акт с указанием серийных номеров

При изменении налогового режима:

  • Уведомление о переходе на новый режим

  • Справка из налоговой об отсутствии задолженности

Контрольный чек-лист

Перед подачей документов убедитесь:

  • ✅ Все документы содержат актуальные реквизиты

  • ✅ Серийные номера ФН и ККТ указаны корректно

  • ✅ Заявления подписаны уполномоченным лицом

  • ✅ Приложены все требуемые справки и копии

  • ✅ Соблюдены сроки подачи документов

Правильное оформление документооборота — гарантия быстрой регистрации обновленной кассы и бесперебойной работы вашего бизнеса.

