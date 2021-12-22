Для чего нужна сквозная аналитика

Запустив поисковую рекламу в Google Ads, а может быть, рекламируясь на Яндекс.Маркете, показывая баннеры во ВКонтакте и Facebook, важно знать, сколько тратится на каждый рекламный источник, сколько прибыли он приносит, а также сколько стоит привлечение одного пользователя из каждого канала. Собирает все данные воедино и подсчитывает ROI сквозная аналитика.

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