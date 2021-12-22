Для чего нужна сквозная аналитика

Запустив поисковую рекламу в Google Ads, а может быть, рекламируясь на Яндекс.Маркете, показывая баннеры во ВКонтакте и Facebook, важно знать, сколько тратится на каждый рекламный источник, сколько прибыли он приносит, а также сколько стоит привлечение одного пользователя из каждого канала. Собирает все данные воедино и подсчитывает ROI сквозная аналитика.
Ее настройка позволяет отсечь неэффективные рекламные каналы, повысить прибыльность бизнеса. Благодаря сквозной аналитики, удается решить четыре важных для бизнеса задачи.
- Удается учесть все источники лидов, сравнить их результативность
- Становится возможным определить эффективные каналы привлечения клиентов, а также рекламные кампании
- Появляется возможность выявить неэффективные рекламные каналы и кампании, а также отключить или оптимизировать их
- Сервисы сквозной аналитики позволяют подсчитать общие расходы на привлечение клиентов, а также расходы в разрезе каждого источника.
Сервисы сквозной аналитики – эффективные инструменты, собирающие данные о заявках и продажах, а также выручке с разных внешних источников, объединяющих их в сводный отчет. Система сквозной бизнес-аналитики Neiros — верное решение для каждого
Вы сможете посетить сайт и изучить решения, ознакомиться с тарифами и узнать много важной информации. Здесь все удобно поделено на соответствующие разделы. что упростит и ускорит для вас вопрос поиска и выбора. Вы сможете попробовать использовать инструменты увеличения продаж абсолютно бесплатно – пробный период составляет две недели. Для вас – аналитики, конверсии и коммуникации.
Благодаря сквозной аналитики, удается увидеть реальную картину эффективности маркетинга. Для маркетологов сквозная аналитика поможет понимать, как планировать бюджет, какие каналы задействовать для получения максимальной прибыли.
Сквозная аналитика успешно внедряется в интернет-торговле. Для проектов, которые совмещают онлайн заказы и оффлайн-помещения, это выполнимая, при этом трудоемкая задача
Сквозная аналитика – это инструмент, объединяющий данные по всем рекламным каналам и показывающий их эффективность, с учетом совершенных продаж, а не заявок.
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