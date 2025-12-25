Сегодня дата-центры — это не просто техническая инфраструктура. Они обеспечивают работу банковских систем, мобильных приложений, облачных сервисов, электронной коммерции и государственных платформ. В мире, где данные — это стратегический ресурс, роль центра обработки данных (ЦОД) сравнима с функцией энергетических сетей или транспортной инфраструктуры: без них цифровая экономика просто остановится. Для России, страны с крупнейшей территорией и активной цифровизацией, развитие инфраструктуры дата-центров — не модный тренд, а необходимое условие технологического суверенитета. Поэтому тема дата центров в России интересует и бизнес, и государственные структуры, и инвесторов.

Что такое дата-центр: смысл и функции

Если упрощённо, это специализированное здание или комплекс, где размещается большое количество серверов, систем хранения, сетевого и коммуникационного оборудования. Но это не просто склад техники. Дата-центр проектируется с учётом максимальной отказоустойчивости:

автономное питание и резервные генераторы;

сложные системы охлаждения и вентиляции;

физическая и цифровая безопасность;

системы пожаротушения и мониторинга.

Такая инфраструктура обеспечивает непрерывность бизнеса и критичных сервисов. Современный ЦОД — это экосистема, а не просто помещение, и от качества её проектирования зависит стабильность IT-операций.

Сколько дата центров в России: актуальные цифры

По статистике на 2025 год в России функционируют около 194 дата-центра для различных задач — как коммерческих, так и корпоративных, государственных или гибридных. Эта оценка основана на исследовании IPG.Estate. Но оценки могут варьироваться:

По каталогу международной платформы DataCenterMap, в России зарегистрировано около 183 ЦОДов от 30 рынков и операторов.

Международные базы данных, такие как Cloudscene, приводят оценку свыше 250 дата центров, если учитывать все объекты, размещённые в широком понимании инфраструктуры.

Почему такие расхождения? Всё дело в методологии: одни исследования учитывают только крупные коммерческие площадки, другие — все объекты, включая малые стойки и локальные площадки. Поэтому число дата центров в России может называться разным — но цифра около 200 объектов считается наиболее репрезентативной для рынка 2025 года.

Закон о ЦОДах в России

В 2025 году в России принят закон, вводящий в законодательство понятие центра обработки данных (ЦОД). С 1 марта 2026 года Минцифры начнёт вести госреестр ЦОДов, а правительство утвердит требования к таким объектам и их владельцам. ЦОДы из реестра не смогут размещать майнинговое оборудование и заниматься операциями с цифровыми финансовыми активами. Закон направлен на развитие цифровой инфраструктуры и снижение цифрового неравенства в регионах.

География расположения ЦОДов в России

Инфраструктура дата-центров в России распределена крайне неравномерно:

Москва и Московская область — лидируют по объёму мощности, предоставляя более 53 тыс. стойко-мест. Это почти 76% всех мощностей коммерческих ЦОДов в стране.

Санкт-Петербург и Ленинградская область — около 9–10% рынка.

Остальные регионы (Урал, Сибирь, Поволжье) вместе занимают примерно 15% мощностей.

Москва остаётся крупнейшим узлом благодаря плотности бизнеса, развитой связности и доступу к сети магистральных коммуникаций. В столице и окрестностях расположено множество ЦОДов с современными системами охлаждения и резервирования, а также международными уровнями сертификации. В целом, Россия движется в совокупности с общемировыми тенденциями нагрузки:

Общая мощность и развитие рынка

Мощность российских дата-центров оценивается приблизительно в 3,6 ГВт суммарной мощности по данным на начало 2025 года. Это отражает физические ресурсы, доступные для питания высокопроизводительных вычислительных систем и сетевого оборудования. Если смотреть динамику, рынок постоянно увеличивает количество стойко-мест, инфраструктурных площадок и мощностей, хотя темпы прироста замедлились в 2025 году: ввод новых стойко-мест в коммерческих ЦОДах оказался значительно ниже уровня прошлых лет.

Список дата центров в России : лидеры рынка и их особенности

Это — ключевые операторы, которые формируют инфраструктуру и оказывают реальные услуги по colocation, облачным платформам, хранению и безопасности данных. Согласно свежим рейтингам и отзывам, в 2024–2025 гг. в лидерах оказываются:

Ростелеком ЦОД — крупнейший оператор с широкой сетью площадок и разнообразными услугами. Selectel — один из самых известных провайдеров IТ-инфраструктуры. DataPro — сильное техническое исполнение и сертификация по международным стандартам. IXcellerate — международный игрок с высокими оценками надёжности. Linxdatacenter — крупный провайдер с современной сетевой инфраструктурой. 3data — сеть городских ЦОДов с удобными локациями. Oversun — акцент на высокопроизводительные решения. RUVDS — известный провайдер виртуальных и выделенных серверов. Orange Business Services — международный поставщик инфраструктуры. Yandex Cloud — ведущий облачный провайдер с собственной инфраструктурой.

Эти компании представляют разные сегменты рынка — от крупного корпоративного класса до специализированных облачных решений.

Таблица крупнейших дата-центров в России: параметры и особенности

Название ЦОДа Оператор Основные города Примечания Ростелеком ЦОД Ростелеком Москва, СПБ, Екатеринбург, Новосибирск, др. Крупнейшая геораспределённая сеть ЦОДов в России с более чем 20 000 стойкомест, охватывающая множество регионов. Планы по расширению в Нижнем Новгороде и других городах. Selectel Selectel Москва, Санкт-Петербург Один из ведущих провайдеров инфраструктуры и облачных услуг в России; мощные площадки с высокой SLA и гибкими тарифами. DataPro DataPro Москва Коммерческий оператор с высоким уровнем сервисов colocation и облачных решений. IXcellerate IXcellerate Москва, СПБ, Екатеринбург, Новосибирск, Удомля и др. Международный оператор, один из топ-3 по мощности и доле рынка. Имеет крупные объекты, включая Tier-IV. Linxdatacenter Linxdatacenter Москва, СПБ Международный провайдер с современной сетевой связностью и инфраструктурой. 3data 3data Москва Сеть городских ЦОДов с удобным расположением и гибкими тарифами. Oversun Oversun Москва Оператор с акцентом на высокопроизводительные решения для бизнеса. RUVDS RUVDS Москва Известный провайдер облачных и колокационных услуг в России. Orange Business Services Orange Москва Международный оператор с глобальной инфраструктурой, адаптированной под российский рынок. ЦОД Иннополис Иннополис Иннополис Региональный центр обработки данных с развитой сетевой инфраструктурой и собственными ВОЛС трактами. ЦОД Калининский (АО) Atomdata Тверская область Один из самых защищённых площадок, размещённый в зоне с повышенной безопасностью. ЦОД Xelent Atomdata Санкт-Петербург Крупнейший дата-центр Северо-Западного региона. ЦОД Москва-2 (Tier IV) Atomdata Москва Один из немногих ЦОДов в России с сертификатом Tier-IV — максимальным уровнем отказоустойчивости. Key Point (новые площадки) Key Point Владивосток, Новосибирск Входит в топ-15 операторов России; развивает объекты с уровнями Tier III–IV.

Как распределены ЦОДы по городам

Москва и область остаются абсолютным центром рынка. 76% всех стойко-мест в России сосредоточено именно здесь, а Санкт-Петербург добавляет ещё около 9%. Региональные центры делят оставшиеся мощность. Интересно: Новосибирск стал крупнейшим региональным центром по количеству дата-центров (около 10 объектов) вне столичных агломераций, а затем идут Екатеринбург, Самара, Красноярск, Тольятти и Казань.

Уровни инфраструктуры и сертификация

Многие крупнейшие ЦОДы в России стремятся получить международные сертификаты надёжности (Tier III, Tier IV), подтверждающие отказоустойчивость и инженерные решения, близкие к мировым стандартам. Tier IV — высший уровень, гарантирующий полную резервируемость каждого компонента и работу без простоя даже при серьёзных отказах — встречается на нескольких объектах, например в Москве. Tier III — классическая корпоративная инфраструктура с высокой отказоустойчивостью, характерная для большинства крупных коммерческих операторов.

Развитие новых площадок и проекты

Сейчас в России строится и планируется к вводу несколько перспективных крупных ЦОДов: в Иркутской области готовится дата-центр с мощностью до 200 МВт, что станет новым крупным центром в Восточной Сибири и Восточной России. В Новосибирской области запуск крупного объекта перенесён на 2026 год — он рассчитан на около 1 800 стойко-мест. На Дальнем Востоке компания Mining Space строит дата-центр на 100 МВт мощности для задач как майнинга, так и colocation-услуг. Эти проекты отражают тенденцию расширения инфраструктуры за пределами центральных агломераций и ростом региональных площадок.

Рейтинг дата центров: как оценивают ЦОДы

Рейтинг дата центров строится не только на количестве объектов. Ключевые критерии включают:

уровень надёжности (Tier-сертификация от Uptime Institute);

размещение и сетевая связность;

масштаб инфраструктуры (количество стойко мест, мощность);

качество обслуживания и SLA;

отзывы клиентов и репутация на рынке.

Такой многоаспектный подход помогает не только понять, какой дата-центр «лучший», но и выбрать площадку, соответствующую конкретным бизнес-задачам — будь то вычисления, хранение данных, резервирование или масштабируемая облачная платформа.

Тренды развития рынка ЦОДов в России

На 2025 год аналитики выделяют следующие тренды:

региональная децентрализация — всё больше объектов появляется вне Москвы, в Уральском и Сибирском федеральных округах;

— всё больше объектов появляется вне Москвы, в Уральском и Сибирском федеральных округах; рост мест — хотя темпы замедляются, общее число стойко-мест продолжает увеличиваться;

— хотя темпы замедляются, общее число стойко-мест продолжает увеличиваться; автономные и Tier III проекты — новые проекты строятся с высокой степенью отказоустойчивости и высочайшими инженерными стандартами;

— новые проекты строятся с высокой степенью отказоустойчивости и высочайшими инженерными стандартами; инвестиции в инфраструктуру и реконфигурация площадок — современные ЦОДы адаптируются под требования искусственного интеллекта и облачных решений.

Основные проблемы отрасли

Несмотря на рост, рынок сталкивается с вызовами:

замедление прироста новых мощностей ;

; концентрация мощностей в столицах , что создаёт нагрузку на сети и инфраструктуру вне крупных городов;

, что создаёт нагрузку на сети и инфраструктуру вне крупных городов; высокие требования к инвестициям и сложность ввода новых площадок.

Заключение

Россия располагает развитой сетью дата-центров, насчитывающей около 190–200 объектов, мощными инфраструктурными ресурсами и устойчивым бизнес сообществом операторов. Рынок продолжает меняться, но уже сегодня он формирует основу цифровой экономики страны, предлагая организациям готовую инфраструктуру для хранения, обработки и защиты данных. С ростом цифровых сервисов значение ЦОДов будет только увеличиваться, а рейтинг дата центров — становиться более значимым инструментом для принятия решений в IT-стратегиях бизнеса.