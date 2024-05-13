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Что такое доверие и как научиться доверять другому человеку

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Доверие — основной психологический элемент, означающий веру в то, что другие люди имеют добрые или нейтральные намерения к человеку, что позволяет ему чувствовать себя безопасно в их присутствии. Способность доверять формируется в раннем детстве, особенно в возрасте от года до трех лет. В этом возрасте формируется базовое доверие к миру: когда младенец получает необходимую любовь и заботу, он начинает верить, что мир добр к нему. Если же ребенок не получает достаточно заботы, он развить отношение к миру как к холодному и враждебному месту.

Что такое доверие и как научиться доверять другому человеку

Люди, которым сложно довериться

Мы не должны доверять всем. Естественно, возникают сомнения если в отношениях уже были:

  • Ложь;
  • измены;
  • пустые обещания.

Но, когда реальных оснований для недоверия нет, но человек все равно не может кому-либо доверять (ни людям, ни неодушевленным предметам, например, Эльдорадо официальный сайт), это связано с базовым недоверием к миру или унаследованным убеждениям. Таких людей легко узнать по фразам:

  • Женщинам нельзя доверять;
  • все мужчины изменяют;
  • полагаться стоит только на себя.

Преодолеть подобное возможно:

При наличии реальных подозрений, обсудите их с партнером. Поймите, стоит ли оставаться в таких отношениях. Если да, подумайте, как укрепить доверие. Если объективные причины для недоверия отсутствуют, это может мешать и в дальнейшем строить отношения. В данном случае:

  • Обратитесь к саморефлексии;
  • пойдите к специалисту: возможно, в прошлом был травматический опыт, с которым нужно поработать.

Кроме того, стоит:

  • Заняться самоанализом и поработать над самооценкой, используя различные методики;
  • привыкайте постепенно к новой реальности: напоминаете себе о своей ценности и достоинстве хороших отношений.

Не стоит бояться работать с травматическим опытом. Параллельно можно тренировать доверие с помощью игр на удачу в internet casino.

Что такое доверие и как научиться доверять другому человеку

Причина скрывается в прошлом

Столкнувшись в жизни с предательством, важно понимать, то что вас предал один человек, не означает, что все последующие тоже будут предавать. Научиться доверять помогут методы:

  • Проведите рефлексию: составьте список людей, которым вы доверяете. Это помогает увидеть, что у вас также был положительный опыт;
  • прекратите жалеть себя и ограничиваться негативным опытом: найдите силы полученный осмыслить опыт, сделать выводы и двигаться дальше;
  • подумайте о положительном опыте: какие это были отношения, в чем таилось доверие;
  • создайте новый положительный опыт.

Лучший способ проверить, можете ли вы доверять кому-то — это действительно довериться конкретному человеку. Но стоит быть уверенным, что этот риск того стоит.

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