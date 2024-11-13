Что собой представляют P2P обменники криптовалюты

Агрессивное развитие индустрии криптовалютного рынка не отпугнуло тысячи активных инвесторов и трейдеров, которые перешли на работу с высокоэффективными P2P платформами. Использование «peer to peer» не позволяет заниматься автоматической продажей и покупкой криптовалюты, зато обеспечивает безопасность сделок, их прозрачность и прямое взаимодействие с участниками биржи, что стало интересным для большого количества инвесторов. Более подробно узнать, что такое Р2Р платформа, можно пройдя по этой ссылке https://swapster.fi/, ведущей на этот https://swapster.fi/ сайт.

Эффективность и суть P2P-торговли

Торговля «peer-to-peer» дает возможность продавцу криптовалюты и ее покупателю сотрудничать напрямую, не пользуясь услугами посредников и различных профильных агентств. Во время торговли на классической бирже пользователь не совершает операцию напрямую с контрагентом. Наоборот, криптер пользуется графиками и другими инструментами рынка, позволяющие самостоятельно определить лучшее время для приобретения, хранения и продажи криптовалюты. Криптобиржа создает транзакцию от имени пользователя, а рыночная цена определяет итоговую стоимость в момент сделки.

Грамотно организованная P2P-торговля дает возможность максимального контроля при выборе покупателя криптовалюты пользователя, оказывать углубленное влияние на формирование стоимости, расчетное время и обладать оптимальным контролем над процессом торгов. Основная задача P2P обменников заключается в минимизации проводимых операций и сведение на нет возможных рисков при продаже или покупке криптовалюты. Из основных преимуществ «peer-to-peer» торговли профильные специалисты отмечают:

глобальная доступность (выход на мировой криптовалютный рынок, проведение сделок с пользователями всего мира);

различные способы расчетов (для удобства и гибкости процесса торговли в P2P предусмотрены разнообразные способы оплаты);

отсутствие комиссионных сборов за транзакции (обеспечивает прозрачность сделок);

персонализированные условия обмена (участники обладают оптимальным контролем над сделкой, что позволяет создавать индивидуализированные условия транзакции);

надежная защита обмена при помощи эскроу-сервиса (сервис блокирует финансы до того времени, пока участники не выполнят условия торгов, при невозможности выполнения всех условий криптовалюту возвращают владельцу);

отсутствие необходимости в наличие счета в банке (при работе через P2P платформу требуется смартфон и доступ в интернет).

При использовании сервисов «peer-to-peer» необходимо учитывать, что работа с ними обладает некоторыми рисками, поэтому, прежде чем совершать обмен криптовалюты или любую другую сделку, нужно проконсультироваться с профильным специалистом. Это поможет защитить свои сбережения от мошенников.

Минусы использования P2P обменников

К недостаткам торговых операций через P2P большинство специалистов относят длительный процесс обмена криптовалюты и низкую ликвидность сделок. При совершении обмена вторая сторона может продолжительное время задерживать обмен, просто не отвечая на предложение пользователя по разным причинам. В классической торговле нет необходимости дожидаться подтверждения продавца или покупателя для закрытия обмена. Из-за невысокой ликвидности крупные трейдеры могут выбрать классическую биржу или воспользоваться внебиржевым способом торговли.

Безопасность обменника

Востребованные в последнее время P2P сервисы похожи на серые обменники тем, что их рабочий процесс автономен и никем не регулируется. Площадка гарантирует безопасность обмена следующим образом: блокировка обговоренной суммы криптовалюты на счете пользователя и переводит финансы только после того, как второй участник обмена получит согласованные средства. Надежность и честность продавца проверяется с помощью его рейтинга, к которому пользователь имеет открытый доступ. Лицензия на торговую деятельность выдается только легальным площадкам. Легальные обменники функционируют таким образом, что не могут внезапно исчезнуть вместе с криптовалютой пользователя.