Что нельзя делать перед процедурой банкротства?

Процедура банкротства физического лица в России — это законный способ списать неподъемные долги, если сумма превышает 500 000 рублей и просрочка — более 3 месяцев. Однако перед подачей заявления в арбитражный суд важно избегать действий, которые могут быть расценены как недобросовестные. Такие ошибки приводят к отказу в банкротстве, уголовной ответственности или оспариванию сделок. Разберем ключевые запреты, последствия и советы. Статья ориентирована на физлиц, но принципы похожи для ИП и юрлиц.

Почему важно соблюдать правила?

Закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ требует добросовестности. Финансовый управляющий и кредиторы проверяют сделки за 3 года до банкротства. Если выявят попытки сокрытия имущества или ущерб кредиторам, суд может отказать в списании долгов или привлечь к субсидиарной ответственности. Ошибки: от административных штрафов до уголовки по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

ТОП-10 запрещенных действий перед банкротством

Совершать спорные сделки с имуществом. Нельзя продавать, дарить или переоформлять авто, недвижимость, акции на родственников или третьих лиц за 1–3 года до процедуры. Такие сделки оспорят, имущество вернут в конкурсную массу. Брать новые кредиты или займы. Не стоит оформлять ссуды, зная о будущем банкротстве, особенно если не планируете платить. Это расценят как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Скрывать информацию о долгах, доходах или имуществе. В заявлении нужно указать все кредиты, счета, активы. Сокрытие (например, не упомянуть зарубежный счет) — основание для отказа. Уничтожать или подделывать документы. Нельзя терять бухгалтерские бумаги, договоры, чеки. Это уголовно наказуемо (ст. 327 УК РФ). Подготовьте копии заранее. Обналичивать счета или снимать остатки. Перед подачей не стоит выводить деньги с карт или депозитов — это может быть признано предпочтением одному кредитору. Нарушать очередность платежей. Нельзя выборочно погашать долги (например, только друзьям), игнорируя других. Продолжать бизнес-деятельность с рисками. Переводить имущество на третьих лиц. Фиктивные браки, доверительное управление — все это проверят. Игнорировать уведомления кредиторов. Не отвечайте агрессией на звонки коллекторов — фиксируйте нарушения. Подавать заявление без подготовки. Без документов (список кредиторов, опись имущества, справки) суд вернет заявление. Соберите пакет заранее: свидетельства о браке, доходах, долгах.

Что делать вместо этого?

Консультируйтесь с юристом: Проверьте сделки за 3 года.

Соберите документы: Опись имущества, кредитные договоры.

Выберите управляющего: Через СРО.

Подайте заявление: Через МФЦ или суд.

Ждите: Процедура — 6–12 месяцев.

Заключение

Перед банкротством избегайте любых манипуляций с активами и долгами — это защитит от проблем. Для деталей обратитесь к специалистам и помните: банкротство — не конец, а новый старт без долгов.