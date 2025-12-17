Что нельзя делать перед процедурой банкротства?

Процедура банкротства физического лица в России — это законный способ списать неподъемные долги, если сумма превышает 500 000 рублей и просрочка — более 3 месяцев. Однако перед подачей заявления в арбитражный суд важно избегать действий, которые могут быть расценены как недобросовестные. Такие ошибки приводят к отказу в банкротстве, уголовной ответственности или оспариванию сделок. Разберем ключевые запреты, последствия и советы. Статья ориентирована на физлиц, но принципы похожи для ИП и юрлиц.
Почему важно соблюдать правила?
Закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ требует добросовестности. Финансовый управляющий и кредиторы проверяют сделки за 3 года до банкротства. Если выявят попытки сокрытия имущества или ущерб кредиторам, суд может отказать в списании долгов или привлечь к субсидиарной ответственности. Ошибки: от административных штрафов до уголовки по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).
ТОП-10 запрещенных действий перед банкротством
- Совершать спорные сделки с имуществом. Нельзя продавать, дарить или переоформлять авто, недвижимость, акции на родственников или третьих лиц за 1–3 года до процедуры. Такие сделки оспорят, имущество вернут в конкурсную массу.
- Брать новые кредиты или займы. Не стоит оформлять ссуды, зная о будущем банкротстве, особенно если не планируете платить. Это расценят как мошенничество (ст. 159 УК РФ).
- Скрывать информацию о долгах, доходах или имуществе. В заявлении нужно указать все кредиты, счета, активы. Сокрытие (например, не упомянуть зарубежный счет) — основание для отказа.
- Уничтожать или подделывать документы. Нельзя терять бухгалтерские бумаги, договоры, чеки. Это уголовно наказуемо (ст. 327 УК РФ). Подготовьте копии заранее.
- Обналичивать счета или снимать остатки. Перед подачей не стоит выводить деньги с карт или депозитов — это может быть признано предпочтением одному кредитору.
- Нарушать очередность платежей. Нельзя выборочно погашать долги (например, только друзьям), игнорируя других.
- Продолжать бизнес-деятельность с рисками.
- Переводить имущество на третьих лиц. Фиктивные браки, доверительное управление — все это проверят.
- Игнорировать уведомления кредиторов. Не отвечайте агрессией на звонки коллекторов — фиксируйте нарушения.
- Подавать заявление без подготовки. Без документов (список кредиторов, опись имущества, справки) суд вернет заявление. Соберите пакет заранее: свидетельства о браке, доходах, долгах.
Что делать вместо этого?
- Консультируйтесь с юристом: Проверьте сделки за 3 года.
- Соберите документы: Опись имущества, кредитные договоры.
- Выберите управляющего: Через СРО.
- Подайте заявление: Через МФЦ или суд.
- Ждите: Процедура — 6–12 месяцев.
Заключение
Перед банкротством избегайте любых манипуляций с активами и долгами — это защитит от проблем. Для деталей обратитесь к специалистам и помните: банкротство — не конец, а новый старт без долгов.