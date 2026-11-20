В сервисе eProfit появилась возможность создавать и использовать WORLD-кабинеты Telegram Ads — международные рекламные кабинеты, которые объединяют более 210 стран и территорий.

Главное отличие такого формата — возможность работать с большим количеством зарубежных географий из одного кабинета вместо создания отдельных кабинетов под разные страны. Валютой расчетов в WORLD является евро.

Таким образом, обновление eProfit связано не с появлением нового рекламного формата как такового, а с тем, что пользователям сервиса стал доступен еще один вариант подключения к инфраструктуре Telegram Ads.

Разберемся, как устроены WORLD-кабинеты, чем они отличаются от других типов кабинетов и в каких случаях могут быть полезны рекламодателям и агентствам.

Что такое WORLD-кабинет Telegram Ads

WORLD — формат международного рекламного кабинета Telegram Ads, ориентированный на работу с зарубежной аудиторией.

В интернет-рекламе термином «гео» обычно называют географию показа рекламы — страну, регион или территорию, аудиторию которой хочет охватить рекламодатель.

При работе с международными кампаниями количество таких географий может быстро увеличиваться. Например, компания может одновременно тестировать продвижение во Франции, Германии, Италии, Испании и нескольких странах Азии.

WORLD-кабинет позволяет объединить большое количество таких направлений в рамках одного рекламного кабинета.

По информации, представленной в обновлении eProfit, через WORLD доступно более 210 стран и территорий.

Теперь создать такой кабинет можно и через eProfit, а дальнейшее управление рекламой осуществляется через интерфейс сервиса.

Один кабинет для нескольких зарубежных рынков

Одна из основных особенностей WORLD — отсутствие необходимости заводить отдельный рекламный кабинет под каждое зарубежное направление.

Это особенно заметно при работе с большим количеством стран.

Например, международный онлайн-сервис может тестировать рекламу сразу на нескольких рынках, сравнивать стоимость привлечения пользователей и постепенно расширять список стран, в которых запускаются кампании.

Агентства сталкиваются с похожей задачей при работе с клиентами, рекламные кампании которых охватывают несколько регионов.

Чем больше географий используется одновременно, тем сложнее становится структура рекламной инфраструктуры: увеличивается количество кабинетов, бюджетов, объявлений и данных, которые необходимо контролировать.

WORLD позволяет сократить эту фрагментацию и работать с зарубежными географиями внутри одного кабинета.

При этом объединение стран само по себе не повышает эффективность рекламных кампаний. Результаты по-прежнему зависят от продукта, спроса, рекламных сообщений, выбранной аудитории, ставок, конкуренции и качества посадочной страницы.

Поэтому главное преимущество такого формата связано прежде всего с организацией и управлением международной рекламой.

Чем WORLD отличается от TON-кабинетов

Telegram Ads — официальная рекламная платформа Telegram, через которую рекламодатели могут размещать спонсируемые сообщения внутри мессенджера.

На практике для работы с платформой существуют разные варианты рекламных кабинетов. Они могут отличаться валютой, способом пополнения и доступными возможностями.

Один из таких вариантов — кабинеты с расчетами в TON, криптовалюте экосистемы The Open Network.

WORLD относится к другому типу: расчеты внутри такого кабинета ведутся в евро.

Однако валюта — не единственное отличие. Существенной особенностью WORLD является возможность вести рекламный трафик на внешние ресурсы.

Возможность направлять пользователей на сайты

Для многих компаний Telegram является не только площадкой для развития каналов или ботов, но и полноценным источником трафика.

WORLD-кабинеты позволяют использовать внешние ссылки в рекламе и направлять пользователя, например, на:

сайт компании;

интернет-магазин;

лендинг продукта;

страницу регистрации;

внешний онлайн-сервис;

страницу мобильного приложения.

Под внешней ссылкой в данном случае понимается переход за пределы Telegram.

Эта возможность особенно важна для компаний, которые используют Telegram Ads как часть performance-маркетинга и оценивают рекламу по заявкам, регистрациям, покупкам и другим действиям пользователей на собственных ресурсах.

В таком сценарии Telegram становится одним из источников трафика, а дальнейший путь пользователя можно отслеживать уже с помощью веб-аналитики и CRM.

Зачем рекламодателям нужны внешние ссылки

Возможность вести пользователя непосредственно на сайт расширяет набор задач, для которых можно использовать Telegram Ads.

Например, рекламодатель может добавить к ссылке UTM-параметры и определить:

из какой рекламной кампании пришел посетитель;

какое объявление привело пользователя;

из какой страны был получен переход;

сколько посетителей зарегистрировались;

сколько пользователей оставили заявку или совершили покупку;

насколько отличается стоимость конверсии между рынками.

Таким образом, эффективность можно оценивать не только по показам или переходам внутри рекламной системы, но и по дальнейшим действиям пользователя.

Это особенно актуально для проектов, где конечной целью рекламы является действие за пределами Telegram.

Как WORLD упрощает тестирование новых стран

Международное продвижение часто начинается с тестирования нескольких рынков.

Компания может запустить небольшие кампании в нескольких странах и сравнить их по ключевым метрикам: стоимости показов, переходов, заявок, регистраций или покупок.

Если каждая новая страна требует отдельного рекламного кабинета, техническая структура кампаний постепенно усложняется.

WORLD не меняет сам подход к тестированию, но упрощает его организацию. Несколько зарубежных географий можно использовать в рамках одной инфраструктуры, не создавая новый кабинет для каждого направления.

Например, рекламодатель может проверить спрос в нескольких странах Европы, затем добавить рынки Латинской Америки или Азии и продолжить работу в том же международном кабинете.

При этом показатели каждой страны по-прежнему необходимо анализировать отдельно: стоимость рекламы, поведение аудитории и конверсия могут существенно различаться в зависимости от рынка.

Евро как единая валюта кабинета

Расчетной валютой WORLD является евро.

При одновременной работе с несколькими зарубежными рынками это позволяет вести рекламные расходы внутри одной валютной системы.

Согласно информации eProfit, появление возможности создавать WORLD-кабинеты через сервис не меняет действующие условия по комиссии и минимальной сумме пополнения.

При этом для России и стран СНГ сохраняется отдельная схема: для этих направлений по-прежнему создаются отдельные рекламные кабинеты.

Таким образом, WORLD ориентирован прежде всего на международные рекламные кампании за пределами этой группы рынков.

Как WORLD-кабинеты работают через eProfit

Обновление eProfit фактически добавляет новый вариант доступа к Telegram Ads: пользователь может создать WORLD-кабинет через сервис, после чего управлять рекламными кампаниями с помощью доступных в eProfit инструментов.

То есть сам формат WORLD относится к инфраструктуре Telegram Ads, а роль eProfit заключается в предоставлении возможности создать такой кабинет и работать с ним через собственный интерфейс.

Это различие важно, поскольку речь идет не о появлении отдельной рекламной системы eProfit, а о расширении доступных через сервис вариантов работы с Telegram Ads.

Какие инструменты доступны пользователям eProfit

Помимо доступа к рекламным кабинетам, eProfit предоставляет ряд инструментов для управления кампаниями.

Среди них — биддер, массовое изменение ставок и бюджетов, массовое создание объявлений, графики, аналитика и совместный доступ.

Биддер

Биддер — инструмент для управления рекламными ставками. Название происходит от английского слова bid — «ставка».

При небольшом количестве объявлений ставки можно корректировать вручную. Но если одновременно работают десятки или сотни рекламных объектов, такие операции начинают занимать значительное время.

Биддер используется для упрощения этой работы и позволяет управлять ставками по заданным параметрам.

Массовое управление ставками и бюджетами

Эта функция позволяет изменять параметры сразу у нескольких рекламных объектов.

Например, специалист может скорректировать бюджеты или ставки сразу у группы кампаний вместо того, чтобы открывать каждую отдельно.

При международной рекламе такие инструменты становятся особенно актуальны, поскольку количество одновременно работающих кампаний обычно увеличивается вместе с числом стран.

Массовое создание объявлений

Тестирование разных рынков часто требует подготовки нескольких вариантов рекламных сообщений.

Они могут различаться языком, оффером, аудиторией или географией.

Массовое создание объявлений позволяет сократить количество повторяющихся ручных операций при запуске большого количества рекламных гипотез.

Графики и аналитика

Инструменты аналитики помогают отслеживать результаты рекламных кампаний и сравнивать показатели отдельных объявлений.

Графики позволяют видеть динамику расходов и других метрик во времени.

При работе с несколькими странами аналитика приобретает дополнительное значение, поскольку одна и та же рекламная стратегия может давать разные результаты в зависимости от рынка.

Совместный доступ

Совместный доступ рассчитан на ситуации, когда с рекламой работает несколько специалистов.

Это может быть команда внутри компании или сотрудники рекламного агентства.

Такая модель позволяет организовать работу с кабинетом без необходимости концентрировать все операции у одного специалиста.

Что меняется для рекламных агентств

Для агентств возможность создавать WORLD-кабинеты через eProfit может быть особенно заметна при сопровождении международных проектов.

Если клиент работает только с одним рынком и небольшим количеством кампаний, количество рекламных кабинетов обычно не становится существенной проблемой.

Другая ситуация возникает при работе сразу с десятками географий.

В этом случае единый международный кабинет позволяет уменьшить количество отдельных кабинетов и упростить ежедневную работу со ставками, бюджетами, объявлениями и статистикой.

В сочетании с инструментами массового управления это может быть полезно для проектов, где новые географии регулярно добавляются или отключаются в зависимости от результатов тестирования.

Что при этом остается неизменным

Появление WORLD среди доступных через eProfit вариантов не меняет базовые принципы работы Telegram Ads.

Рекламодателю по-прежнему необходимо определять аудиторию, готовить объявления, назначать бюджеты и ставки, а затем анализировать эффективность кампаний.

WORLD также не делает все зарубежные рынки одинаковыми с точки зрения рекламы.

В разных странах могут существенно отличаться конкуренция, стоимость показов, узнаваемость продукта, поведение аудитории и конверсия сайта.

Поэтому объединение географий в одном кабинете следует рассматривать прежде всего как техническое и организационное упрощение, а не как способ автоматически повысить результативность кампаний.

Что дает появление WORLD-кабинетов в eProfit

Главное изменение для пользователей eProfit заключается в расширении доступных вариантов работы с Telegram Ads.

Теперь через сервис можно создать WORLD-кабинет, объединяющий более 210 зарубежных стран и территорий, вести расчеты в евро и использовать внешние ссылки для привлечения пользователей на сайты и другие ресурсы.

Для компаний, которые рекламируются только в одной стране, переход на такой формат может не иметь принципиального значения.

Для международных проектов ситуация другая: чем больше рынков участвует в рекламных кампаниях, тем заметнее становится преимущество единой структуры.

В результате WORLD-кабинет позволяет сократить количество отдельных рекламных кабинетов, быстрее подключать новые зарубежные географии и централизованно управлять международными кампаниями через инструменты eProfit.