CFDXchange о рынке форекс: 6 ошибок, которые стоит избегать для долгосрочного успеха

Торговля на рынке форекс уже давно перестала быть уделом исключительно профессионалов. Сегодня любой человек, просто скачав приложение на телефон, может попробовать свои силы в этом трейдинге. Но даже самые удобные инструменты и широкий функционал не гарантируют успеха, если вы не знаете правила игры.

Эксперты CFDXchange рассказали, какие, казалось бы, простые и давно всем известные ошибки по-прежнему заставляют трейдеров терять деньги на форексе.

Ошибка 1: Недооценка волатильности рынка форекс

Форекс — это самый ликвидный и одновременно один из самых волатильных рынков в мире, наравне с криптой. Курсы валют могут резко изменяться под влиянием новостей, экономических отчётов, геополитических событий и даже эмоционального фона участников рынка.

Многие начинающие трейдеры игнорируют этот фактор, работая по шаблону, без фундаментального анализа, и не адаптируя стратегию под текущие рыночные условия.

Платформа CFDXchange предлагает трейдерам доступ к рыночным данным и прогнозной аналитике от ИИ в режиме реального времени, что позволяет своевременно реагировать на изменения рынка.

Ошибка 2: Отсутствие стратегии управления рисками

Работать “на авось” на форексе — верный путь к потере депозита. Даже при высокой вероятности успеха любая торговая операция несёт в себе риск. Поэтому трейдеру нужно заранее определить, сколько он готов потерять в случае неблагоприятного сценария.

Классические правила управления рисками включают ограничение убытков в одной сделке до 1–2% от депозита, установку стоп-лоссов и фиксацию прибыли (тейк-профит) при достижении заранее заданного уровня. Без этих инструментов торговля превращается в игру с неопределённым исходом.

Ошибка 3: Чрезмерная уверенность и игнорирование анализа рынка

Рынок не любит излишне самоуверенных. Как только трейдер начинает полагаться исключительно на “чуйку”, а не на цифры и факты, шансы на ошибку многократно возрастают. Анализ рынка — это не только графики и свечи, но и новостной фон, экономические индикаторы и настроение инвесторов.

Отличный пример такой самоуверенности — в известной истории разорения российского трейдера Дениса Громова. В конце 2015 года он решил сыграть сложную комбинацию: одновременно покупать доллары “на сегодня” и продавать “на завтра”. Только за один час провёл более 2 600 сделок с валютой. Без должного анализа и при слабом контроле со стороны брокера, Громов фактически взял на себя обязательства почти на 12 миллиардов рублей, используя маржинальное кредитование.

Когда банк заметил такие огромные суммы автовыдачи кредита, менеджер убедил трейдера продавать “в обратку”. В итоге из-за неудачного тайминга, праздников и резкого движения рынка Громов потерял всё наследство жены (около 6 млн рублей) и судился с банком по долгу в 9 млн.

Ошибка 4: Неправильный выбор валютных пар

Каждая валютная пара имеет свои особенности: одни пары более волатильны, другие стабильны, третьи чувствительны к определённым новостям. Часто новички выбирают “экзотику” из-за потенциально высокой доходности, но не учитывают, что такие пары менее предсказуемы и подвержены резким колебаниям.

Например, кросс-курсы вроде EUR/CHF могут казаться предсказуемыми, пока не вмешается Центробанк Швейцарии. Так, в 2015 году он внезапно отказался от потолка по франку. Курс за считанные минуты рухнул на 30%, и трейдеры в одно мгновение потеряли депозиты.

Или взять волатильный USD/ZAR — движение может быть бурным, приносить быструю прибыль, но оно не всегда логичное. Всё потому что пара сильно зависит от внутренней политики ЮАР, и курс может резко стрелять без видимых причин.

Так чем торговать новичкам и тем, кто хочет что-то надёжное? Оптимальный путь — начать с мажоров: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD. У них высокая ликвидность, их реакцию на новости легче предсказать. Кроме того, по ним эксперты делают больше всего аналитики. Эти пары менее рисковые и более понятные.

Ошибка 5: Эмоциональная торговля и недостаток дисциплины

После получения профита у многих трейдеров появляется желание удвоить, пока “везёт”. После потерь — стремление отыграться. После десятка сделок — азарт, чтобы сделать ещё одну “напоследок”. Такие решения, продиктованные эмоциями, — частая причина потери депозита. Эмоции и трейдинг плохо сочетаются: даже одно импульсивное действие может перечеркнуть результат всей торговой сессии.

Как этого избежать? Придерживаться заранее разработанной стратегии и соблюдать дисциплину: журнал сделок, ограничение количества операций в день и чёткие критерии входа и выхода.

Помните: трейдинг — это в первую очередь “холодная” голова.

Ошибка 6: Игнорирование рисков при использовании кредитного плеча

Кредитное плечо — это палка о двух концах. Оно позволяет значительно увеличить потенциальную прибыль, но при этом многократно повышает риски. С плечом 1:500 даже небольшое движение может «съесть» весь депозит за секунды. Многие новички не понимают, что торгуют на деньги, которых у них нет — и расплачиваются за это своими реальными средствами.

Безопасное использование кредитного плеча — это не только выбор разумного размера (например, 1:10 вместо 1:100), но и комплексный подход к управлению средствами:

Не используйте весь доступный объём депозита для одной сделки.

Учитывайте маржинальные требования брокера (определённое количество средств на счёте, чтобы удерживать позиции открытыми).

Контролируйте уровень просадки (не нужно открывать дополнительные сделки в надежде на разворот!)

В противном случае ваши позиции автоматически закроются с полной потерей депозита.

Торговля на форекс — это не только поиск прибыли, но и грамотное управление рисками, анализ и дисциплина. Избежав перечисленных ошибок и выбрав платформу с продвинутыми аналитическими инструментами, трейдер может значительно повысить свои шансы на стабильный успех в долгосрочной перспективе.