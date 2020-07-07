Бумажные пакеты: основные способы печати

Изготовление бумажных пакетов – это сложный процесс. Одним из самых ответственных этапов является нанесение логотипа. Для этого используются разные способы печати. Рассмотрим их в нашей статье.

Шелкография

Шелкографию используют в том случае, если нужно получить качественное изображение устойчивое к воздействию внешних неблагоприятных факторов. Обусловлено это тем, что в процессе печати образуется толстый, даже немного выпуклый слой краски. Полученный логотип характеризуется четкостью, яркостью, точной цветопередачей.

Шелкография дает возможность использовать краски с декоративным эффектом: металлизированные, флуоресцентные, неоновые, с добавлением глиттера или крупных блесток. Она также подходит для работы с самыми разнообразными материалами, включая дерево, бумагу, пластик, текстиль.

Офсетная печать

Бумажные пакеты с нанесением логотипа на этом сайте https://uson.com.ua можно заказать в технике офсетной печати. Данный способ является оптимальным для средних и больших тиражей. Он позволяет перенести практически любое изображение. При этом оно будет качественным, ярким и детализированным.

Но есть несколько ограничений для офсетной печати. Во-первых, на цветной основе воспроизвести рисунок не получится. Во-вторых, печать маленьких тиражей нецелесообразна с экономической точки зрения.

Тиснение

Данный способ печати является универсальным, но чего всего используется при работе с бумагой. Бумажный пакет получается дорогим и презентабельным на вид.

Существует два основных способа тиснения. Блинтовое тиснение, при котором изображение получается бесцветным, на поверхности материала просто остается вдавленный оттиск. И фольгированное тиснение, при котором используется серебристая или золотая фольга. Она оставляет красивый металлический оттиск на поверхности запечатываемого материала.

Необходимо отметить, что тиснение обходится довольно дорого. Однако благодаря удивительно красивому эффекту, этот способ печати все равно пользуется популярностью среди потребителей.

УФ-лакирование

Технология УФ-лакирования — это самостоятельный способ печати. Однако он часто используется для дополнительного декора сувенирной продукции. С его помощью можно выделить главные элементы во всей композиции.

УФ-лакирование подразумевает под собой нанесение специального лака. Затем он сушится в специальной машинке. Процесс сушки практически мгновенный, что обеспечивает высокую скорость изготовления полиграфической продукции. Рисунок приобретают глянцевую текстуру и смотрится очень эффектно.