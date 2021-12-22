Брокер Esperio проверенные отзывы от инвесторов компании

Самый важный фактор при выборе брокера для торговли на финансовых рынках – его надежность. Какими бы привлекательными не выглядели условия торговли, если трейдер не уверен в репутации компании, вряд ли он рискнет открыть там депозит. Несмотря на обилие предложений на этом рынке, выбрать надежного партнера для трейдинга сегодня не так и просто. Узнать, насколько хорош брокер, можно из отзывов. В этом обзоре речь пойдет о брокере Эсперио, который в последнее время достаточно активно развивается. И судя по отзывам трейдеров, предлагает качественные услуги, за что получает немало позитивных откликов.

Торговые услуги брокера

Эсперио – международный брокер. Компания зарегистрирована в Сент-Винсент и Гренадинах в 2012 г. Международный статус позволяет брокеру оказывать услуги гражданам многих стран, в том числе и трейдерам из СНГ.

Брокер Эсперио предоставляет доступ к онлайн-торговле финансовыми активами. Прежде всего это:

Валютные пары форекс: среди них – EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, AUD/NZD.

CFD на металлы: 13 пар, включающих в себя металлы, это XAG/USD, CUC/USD, XAU/AUD, XPT/USD и другие.

CFD на акции американских и европейских компаний. Всего 138 наименований. Среди них есть ценные бумаги таких компаний как Activision Blizzard (ATVI), PepsiCo (PEP), Intel (INTC).

CFD на фондовые индексы: для торговли доступны 12 индексов, таких как EUR50, J225, AUS200 и тд.

CFD на энергетические ресурсы. брокер позволяет торговать нефтью WTI, Brent и природным газом.

CFD на товары: 8 наименований, включая хлопок и кофе различных сортов.

CFD на криптовалюты: это 75 валютных пар, включающих в себя криптовалюту.

Торговать Эсперио предлагает через торговые терминалы МетаТрейдер 4-й и 5-й версий. Доступен также web-терминал.

В своих отзывах клиенты Esperio подтверждают, что брокер действительно имеет в своем арсенале большое количество торговых инструментов. Работать с ними можно на любом торговом счете. Позитивно воспринимают трейдеры и то, что торговые операции можно производить в терминалах МТ4 и МТ5, функциональные возможности которых хорошо изучены.

Многие трейдеры в своих отзывах обращают внимание на высокую скорость исполнения торговых приказов, обеспечиваемую брокером и отсутствие реквот. Также отмечается, что брокер Esperio устанавливает минимальное значение спреда и свопа для предлагаемых к торговле активов. Например, для пары EUR/USD спред равен одному ценовому пункту, а своп для короткой позиции установлен в один пункт (с минусом), для длинной позиции – в шесть пунктов (также с минусом). Комиссия в сделках с валютными парами небольшая. Для стандартного счета она составляет 0,015% от объема сделки, а для центового счета – 0,016%.

Полученную в результате торгов прибыль брокер позволяет выводить на карты Visa/Mastercard или в электронные кошельки (PayPal, WebMoney, FasaPay и так далее). Вывод денег не занимает много времени: как правило, в течение 1-2 рабочих дней.

Сервис пассивного инвестирования Эсперио

Среди клиентов брокера немало людей, заинтересованных в получении дохода без личного участия в биржевых торгах. И такую возможность компания им предоставляет в рамках сервисной программы Copy Trading. Любой инвестор может получать доход, подключившись к программе через свой личный кабинет в Эсперио. Отзывы инвесторов позволяют говорить о том, что услуга Copy Trading позволяет достаточно востребована. Сервис качественно проработан и обеспечивает

прозрачность во взаимоотношениях инвестора и трейдера, чьи сделки он копирует;

возможность контроля денежных средств, находящихся на торговом счете инвестора;

справедливое распределение полученной прибыли между трейдером и инвестором.

В своих отзывах инвесторы отмечают, что успешно торгующих трейдеров в компании много. Брокер Эсперио включает их в постоянно обновляемый рейтинг. Из него можно выбрать трейдера, работающего по приемлемой для инвестора стратегии, и копировать его сделки.

Заключение

Брокер Эсперио предлагает большой выбор инструментов для трейдинга и достаточно конкурентные условия торговли, которые подойдут как новичкам, так и профессионалам. Здесь можно пройти обучение с нуля или повысить эффективность собственной торговой системы. А можно просто вложить деньги, и получать прибыль с помощью программы пассивного инвестирования Copy Trading. Но что самое важное, судя по отзывам клиентов, Эсперио в полной мере выполняет взятые на себя обязательства. Деятельность компании строится на основании регламентирующих документов, с которыми можно ознакомиться на сайте брокера. Никаких серьезных нареканий по работе компании в отзывах клиентов замечено не было. Брокер Эсперио не устанавливает требований по минимальному депозиту, а это значит, что любой трейдер может сначала оценить качество услуг компании на небольшой сумме.