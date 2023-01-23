Безопасная почта для детей

Обычная почта может не оправдать ожидания родителей. Иногда она полна спама, часто совершенно неподходящего для самых маленьких. Кроме того, работа с учетной записью электронной почты может быть слишком сложной для начинающего веб-серфера. Для самых маленьких создали безопасный, бесплатный почтовый ящик без рекламы. Детская почта — идеальный инструмент для совершения первых шагов в глобальной деревне совершенно безопасным способом

Основными преимуществами являются: безопасность, отсутствие нежелательных и опасных писем и отсутствие платы за настройку и использование почты.

Маленькие пользователи, активно пользующиеся многочисленными мини-тематическими сервисами, знают, насколько полезен собственный адрес электронной почты. Их родители знают о рисках, связанных с популярными учетными записями электронной почты — спамом с недружественным содержанием или зараженными

Отношение к электронной почте

Нельзя давать адреса всем и не приглашать всех. И домой, и на почту. Нужно объяснить ребенку, что он должен делиться своим адресом только с друзьями. Кроме того, нужно запретить вход, например, на игровой сайт со своего адреса электронной почты, потому что это простой способ завалить почту спамом.

То же самое и с паролем. Нужно установить их вначале с ребенком и – несмотря на то, что это кажется банальным – запретить им делиться. Это как ключ к дому.

Что такое спам и как от него защититься

Важно объяснить феномен нежелательных и навязчивых предложений всех видов. С электронной почтой все как в жизни — не разговаривай с незнакомцами. Если он получает сообщение, отправитель которого неизвестен, он должен сообщить об этом своему родителю. Это важно, потому что у детей (и, к сожалению, у значительной части взрослых) очень много проблем с различением нейтрального и рекламного контента.

С какого возраста у ребенка может быть собственный электронный ящик

Очевидным препятствием является грамотность. По сути, это единственный разумный барьер. Не существует четко определенного минимального возраста для пользования электронной почтой. Использование электронной почты является очень хорошим введением и обучением перед входом в мир социальных сетей.

При настройке первой учетной записи электронной почты для ребенка нужно обратить внимание на несколько вещей. Прежде всего, нужно объяснить основы. Это может показаться глупым советом, но сегодня, когда электронная почта является одной из самых распространенных форм общения, некоторые вещи настолько очевидны и тривиальны. И, когда дело доходит до реального использования Интернета и его инструментов, это довольно плохо.