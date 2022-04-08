Для всех пользователей сегодня интернет представляет множество возможностей – с полной отдачей работать в удаленном режиме, обмениваться документами по электронной почте, скачивать любимые фильмы, в социальных сетях общаться с друзьями и близкими. В последнее время все большую популярность приобретает мобильный интернет. На телекоммуникационном рынке России лидирующее место занимает несколько операторов – МегаФон, Билайн, МТС, Теле2, Ростелеком и Yota.

Безлимитный 4G интернет для дома – это отличное решение организации домашней сети в любом регионе России. Вы сможете пользоваться высокоскоростным подключением и всегда будете оставаться на связи.

Сим-карты с безлимитным интернетом от разных операторов

Сегодня абонентам безлимитную сеть с разными условиями – от бесплатного подключения до дополнительных сервисов, предлагают все мобильные операторы. У Теле2 – при своевременной оплате действующего тарифа все неиспользованные гигабайты перейдут на следующий месяц. У МегаФона и МТС во время самоизоляции принимать звонки и смс-сообщения можно даже при минусовом балансе.

Но многие операторы, предлагая пользователям выгодные безлимитные тарифы, немного лукавят относительно скорости трафика. Скорость до 100 Мбит/с. будет доступна только при непосредственной близости к базовой вышке оператора и в идеальных условиях.

У некоторых операторов — по окончании определенного количества гигабайт скорость интернета будет снижена до минимальной, и чтобы повысить объем трафика, нужно пополнить счет. Поэтому многие абоненты, чтобы иметь постоянный и неограниченный доступ к сети в любом месте, приобретают сим-карты.

Цена сим-карты для интернета

Сегодня оператор МТС занимает лидирующее место на рынке телекоммуникационной связи. Компания предлагает различные выгодные безлимитные тарифные пакеты и его услугами пользуется более 106 000 000 абонентов.

Многих пользователей интересует – сколько стоит сим-карта у этого мобильного оператора. Стандартный тариф в первые три месяца для новых абонентов стоит 490 рублей, затем абонплата увеличится до 690 рублей. Скорость интернет-соединения — 20 Мбит/с, но для ее увеличения можно доплачивать по 100 рублей в месяц. Сим-карта используется в модеме, смартфоне и в планшете. Нет ограничений по раздаче трафика, к сети можно подключать любые домашние устройства.

За ежемесячную абонентскую плату 990 рублей вы получите безлимитный доступ до 150 Мбит/с, симку также можно использовать в любом устройстве без ограничений по раздаче трафика.

Заказать сим-карту у мобильного оператора может любой житель России, который достиг совершеннолетия. Оформление номера занимает примерно три дня, затем симку отправляют абоненту. При ее получении нужно подписать договор и активировать номер с помощью предоставленной инструкции.