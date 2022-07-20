Без звёзд. Позади половина трансферного окна в КПЛ

Летний трансферный период в самом разгаре, но на сегодня заслуживающих внимания переходов намного меньше, чем хотелось бы болельщикам. Давайте разберёмся, что происходит сейчас и каковы перспективы команд высшего дивизиона Казахстана.

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«Акжайык»

Активнее всего на сегодня работает «Акжайык». Из-за незавидного положения в турнирной таблице команда пытается усилить состав и исправить ситуацию во втором круге. Отзаявлено шесть игроков, вместо них подписали вратаря Сямука и защитника Назаренко из Белоруссии, форвардов Ивковича из Сербии и Табатадзе из Грузии, хавбеков Вульфова из России и Коваленко из Украины. Звёзд среди приобретений нет, и не факт, что новички окажутся лучше ушедших игроков, так что эффективность трансферной кампании покажет время.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» готовится к еврокубковым играм, активно работая на трансферном рынке. На сегодня из заявки убрано восемь игроков, пять из которых легионеры, подписанные перед текущим сезоном. Это говорит о низком качестве предыдущих подписаний, и нет никаких гарантий, что трансферная политика изменилась в лучшую сторону. На сегодня взяли четырёх игроков: грузина Лобджанидзе и местных футболистов Зябко, Топалова и Оспанова.

«Актобе»

«Актобе» пока никого не подписывал, как и «Кайрат», которому предстоят квалификационные матчи в Лиге конференций. Но от этих команд стоит ждать новостей в ближайшее время. Работа ведётся, однако цели пока держат в секрете. Без точечных усилений рассчитывать на успешное выступление на европейской арене не стоит. Хотя и без того жребий не очень благосклонен к казахстанцам.

«Астана

«Астана» подписала Тимура Домагамбетова, это неплохое усиление, но нет гарантий, что игрок быстро адаптируется. Тем более что Благоевич не очень охотно ставит в основу местных. Но в любом случае это игрок хорошего уровня по меркам внутреннего первенства.

Остальные команды пока никак не проявили себя, однако вторая часть трансферного окна будет намного активнее. Не исключены и громкие подписания от ведущих коллективов, но и команды со второй половины турнирной таблицы постараются усилиться, если смогут договориться с интересующими их кандидатурами.