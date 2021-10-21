Бесплатные конвертеры видео: выбираем лучший

Конвертация видео – это преобразование одного формата в другой под действием сжатия. Эта функция помогает освободить место на устройстве и при этом не потерять начальное качество. Также некоторые устройства не могут прочесть все форматы, поэтому можно просто конвертировать файл в другой читаемый формат.

ВидеоМАСТЕР

Один из популярнейших конверторов фото- и видеофайлов. С помощью него можно осуществлять конвертацию и в MP3, и AVI, и MP4, и WMA, то есть во все популярные форматы.

В программе есть возможность редактирования файла, например, извлечение звука из видео или удаление ненужного фрагмента. Есть возможность наложения фильтров, эффектов в видеоролике.

Достоинства ВидеоМАСТЕРа:

Возможность выбора одного или нескольких фрагментов в аудио- или видеофайле и его обрезка или же удаление.

Извлечение звука из видеоролика.

Конвертация файла практически в любой доступный сейчас формат.

Создание нового аудио с помощью склеивания.

Изменение параметров экспорта.

Обработка нескольких аудиофайлов одновременно.

Интерфейс на русском языке.

ВидеоМАСТЕР (https://video-converter.ru) – входит в ТОП-3 конвертеров видео в мире.

Платная подписка оформляется один раз навсегда.

Wondershare Free Video Converter

Универсальный редактор видео- и аудиофайлов с возможностью их обрезки и конвертации в другой формат. Программа работает с большим количеством форматов, поэтому у вас не возникнет проблем с конвертацией. Кроме того, у Wondershare Free Video Converter есть возможность загрузки фото напрямую с YouTube.

Преимущества:

Качество аудио и видеофайла при конвертации не ухудшается.

Возможность обрезки и сжатия видеоролика.

Поддержка программы как на продуктах Mac, так и на Windows.

Одновременная обработка нескольких файлов.

Бесплатная версия.

Недостатки:

Отсутствие поддержки русского языка. Весь интерфейс представлен на английском.

Для открытия большего функционала программы можно оплатить годовую подписку. Самая дорогая из них стоит 119.99 долларов (примерно 8500 рублей). Эта подписка позволяет редактировать водяные знаки, субтитры, а также возможность автоматического рефрейминга.

Any Audio Converter

Базовый и бесплатный конвертер, который поддерживает большинство форматов, использующихся сейчас. Весь его функционал направлен лишь на конвертацию, хотя есть возможность редактирования файла, а также извлечение аудио из видео.

Преимущества:

Все элементы аудиофайла: кодек, количество каналов, битрейт, частоту дискретизации – можно редактировать вручную.

Возможность нарезки аудиофайла.

Скачивание файлов из интернета.

Наличие русского языка и простой интерфейс программы.

Конвертация файла без потери качества.

Наличие специальных эффектов для создания видеоклипа.

Минусы:

Рекламные баннеры, которые мешают просмотру контента.

Чтобы убрать рекламу, можно оформить годовую подписку на премиум-версию, которая стоит 39.95 долларов (около 2800 рублей).

Заключение

В каждой из вышеприведенных программ конвертация и обработка файлов не составит никакого труда. Отличаются программы лишь функционалом, где-то есть возможность добавления титров, а где-то больший выбор форматов.

Для новичков больше подойдут ВидеоМАСТЕР или Any Audio Converter. Более опытным следует обратить внимание на Wondershare Free Video Converter.