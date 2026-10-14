Белые списки: что это такое и как бизнесу работать при отключениях мобильного интернета

Белые списки — перечень сайтов, сервисов и приложений, которые остаются доступными, когда в регионе ограничивают мобильный интернет. Список ведёт Минцифры по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. К 23 апреля 2026 года в него вошли более 500 российских сервисов. Домашний и офисный интернет такие ограничения, по официальной позиции от 21 марта 2026 года, не касаются. В статье разобрано, как устроен белый список, какие ресурсы в него входят, как сайт попадает в перечень и что сделать бизнесу, чтобы работа не останавливалась.

Что такое белые списки

Белый список — это перечень разрешённых ресурсов. При ограничениях мобильного интернета доступны только сайты и приложения из него, остальные не работают. Чёрный список устроен наоборот: в нём перечислено то, что заблокировано, а всё прочее доступно. Белый список строже, зато позволяет получить доступ к самым нужным ресурсам и использовать их, когда остальной интернет становится недоступен. С белыми списками в информационной безопасности это понятие путать не стоит: там так называют перечень программ, адресов или отправителей, которым разрешён доступ к корпоративным системам.

Режим белого списка временный: он действует, пока в конкретном регионе или городе отключён мобильный интернет. В такой период в телефоне у пользователей работают Госуслуги и другие государственные порталы, банки и финансовые сервисы, навигаторы и заказ такси, например «Яндекс» и «Максим», а новостной сайт или облачная программа, которых в списке нет, не загружаются. Признак простой: значок связи на экране есть, а открываются только ресурсы из белого списка.

Практический вывод для компании: в такие периоды работает не весь интернет, а только та его часть, что включена в перечень. Одни и те же сервисы ведут себя по-разному — приложение банка из списка открывается, а сайт поставщика или облачная программа, которых в перечне нет, не отвечают. Поэтому первое, что стоит сделать заранее, — выписать рабочие сервисы компании и понять, какие из них в перечне есть, а какие останутся доступными только с проводного канала.

Полное название ведомства, которое ведёт список, — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Перечень цифровых платформ обновляется регулярно. При запуске было обещано оперативно его пополнять, и эта работа, по информации Минцифры, ведётся постоянно. На момент подготовки статьи новые сервисы включали весной 2026 года.

Как работает белый список

Перечень Минцифры объявило 5 сентября 2025 года. Для него ведомство и операторы связи разработали специальное техническое решение, которое не блокирует ресурсы из списка, а дополнительной идентификации и прохождения капчи для доступа к ним не требуется. Сначала доступ работал в пилотном режиме, позже операторы реализовали необходимые настройки и для новых ресурсов.

По описаниям в открытых источниках, технически механизм работает на уровне оператора: он пропускает запрос к IP-адресам и доменам сервисов из перечня, остальной трафик не проходит. Из этого следует важная деталь для пользователей. Сервис из белого списка может работать не полностью, если некоторые функции приложения обращаются к серверам, которых в перечне нет, например к серверам стороннего сервиса. Главная страница при этом загружается, а платёжная форма, видео или карта внутри могут не работать. Иногда причина проблемы именно в этом, а не в сбоях самого сервиса.

Настраивать со своей стороны ничего не нужно: доступ к ресурсам из перечня обеспечивает оператор связи. Механизм работает по адресам, а не по приложениям целиком, поэтому один и тот же сервис может открываться частично. Если программа показывает ошибку соединения в отдельном разделе, это не всегда сбой на стороне разработчика: возможно, нужный адрес в перечень не вошёл.

Когда вводится режим белых списков

По официальной позиции Минцифры от 21 марта 2026 года, из-за угроз атак БПЛА в ряде регионов России точечно отключают мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам. Белый список сохраняет в этот период доступ к популярным сервисам и уменьшает неудобства от отключений.

Меры точечные и временные: их вводят там, где сохраняется угроза, а не по всей стране и не на постоянной основе. Белый список в этой схеме сохраняет доступ к наиболее востребованным сервисам и социально значимым сайтам. Для компании это значит, что период недоступности может быть коротким, но повторяться, поэтому рабочие места надёжнее подготовить заранее, чем реагировать по факту.

Домашний интернет отключения по соображениям безопасности не затрагивают. Проводные технологии не используются для атак БПЛА, и необходимости в их ограничении нет. Сообщения о том, что провайдеры фиксированного интернета будут оставлять клиентам только ресурсы из белого списка, в той же позиции названы фейком. Доступ к такому интернету остаётся безлимитным, а тарифы и условия определяют провайдеры.

Кто формирует белый список и как в него попасть

Перечень цифровых платформ составляет Минцифры. База перечня — рейтинг наиболее популярных интернет-ресурсов России по данным независимого измерения, а также предложения федеральных и региональных органов власти. На старте в перечень вошли сайты и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Каждое включение согласуют с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. Обязательное требование одно: все вычислительные мощности сервиса должны находиться на территории России.

Как это выглядит на практике, видно по сервисам для здоровья. Приложения для мониторинга глюкозы включили в перечень 1 апреля 2026 года. Все они используют серверы и обрабатывают данные исключительно в РФ, а их включение согласовали с Минздравом, Росздравнадзором и профильными ведомствами по безопасности.

Отдельной заявки для компаний не существует, как и инструкции по её подаче. В одной из новостей Минцифры говорится, что включить ресурс в список иным способом невозможно. Поэтому ответ на вопрос «как попасть в белый список» короткий. Владелец сайта может перенести серверы и облачную инфраструктуру в Россию, а для сервиса, который востребован в регионе или отрасли, путь один: предложение федерального или регионального ведомства. Гарантии включения нет, решение принимают отдельно по ресурсу в соответствии с требованиями по безопасности.

Порядок здесь обратный привычному: обычно ресурс сам решает, где ему размещаться и как продвигаться, а в этот перечень его включает ведомство. Сначала ресурс должен быть заметен по популярности, затем его рассматривают органы, отвечающие за безопасность, и только после этого он появляется в новостях о расширении. Ускорять процесс владельцу сайта нечем: остаётся выполнить единственное формальное условие и ждать, что сервис заметят по популярности или предложит региональное ведомство.

Какие сайты и сервисы входят в белый список

По опубликованным данным, в белый список входят более 500 российских сервисов, и количество постоянно растёт. Найти сводную таблицу не получится: самые популярные сервисы вошли в первые списки, а о новых включениях сообщают новости Минцифры на сайте digital.gov.ru. Ниже состав по датам, по нему видно, какие ресурсы стали доступны раньше других.

КогдаЧто вошло в перечень5 сентября 2025, первый выпусксоцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи, Госуслуги, платформа дистанционного голосования, сайты Президента и Правительства Ноябрь 2025сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры и правительств субъектов РФ, Почта России, Альфа-Банк, система маркировки «Честный знак», РЖД и Туту.ру, навигатор 2ГИС, такси «Максим», ряд СМИ 5 декабря 2025Центробанк, сайты администраций субъектов РФ, платформа «Россия — страна возможностей», сервис недвижимости «Домклик» С 18 декабря 2025 по 23 апреля 2026Совет Федерации, МВД, МЧС, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», Московская биржа, HeadHunter, «Деловые линии», «Гранд Сервис Экспресс», «Ситидрайв», «Аргументы и Факты», «Вкусвилл», «Ашан», Metro, гипермаркеты «Лента» и «Окей», приложения для здоровья

Декабрьский выпуск добавил социально значимые региональные ресурсы, и теперь в перечень входят сервисы здравоохранения, образования и транспорта отдельных регионов.

Для бизнеса важнее всего сервисы, от которых зависит ежедневная работа, и многие из них уже включены в перечень.

Задача компанииЧто есть в белом спискеНалоги и отчётностьряд сервисов ФНС для налогоплательщиков, Федеральное казначейство Документооборот и учётоператоры ЭДО «Тензор» и «СКБ Контур», кадровый ЭДО HRlink, 1С Расчёты и финансовая сфераонлайн-кассы «Эвотор», банки ВТБ, ПСБ и Газпромбанк Торговля, логистика и транспортные компаниимаркетплейсы Ozon и Wildberries, службы доставки, государственная информационная система электронных перевозочных документов Проверки и госсистемыприложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса, Государственная информационная система ЖКХ

Важно помнить: если нужного ресурса нет в перечне, при ограничениях его стоит считать недоступным.

Как бизнесу подготовиться заранее

Такой режим создаёт бизнесу трудности, и сложнее всего компаниям, у которых приём платежей или рабочие программы выходят в интернет через мобильную связь: розничные точки, куда не проведён интернет, выездные сотрудники, небольшие помещения на сотовом модеме. Порядок действий займёт несколько шагов, и сделать всё нужно заранее, до начала ограничений.

Составьте список процессов, которые зависят от сотовой связи: оплата картами, CRM и учёт в облаке, телефония, мессенджеры, приложения курьеров. Проверить сервисы проще, если собрать их названия в один список и сверить с этими новостями. Чего там нет, то во время ограничений будет недоступно. Переведите приём платежей и рабочие места на стационарное подключение везде, где это возможно. Для защиты от простоя держите второй канал по независимому маршруту, чтобы авария на основном не остановила рабочий день. Договоритесь с клиентами, поставщиками и отделом поддержки о запасных способах связи: городской номер через IP-телефонию, адреса корпоративной почты, сайт компании, где работает электронная форма. Выездным сотрудникам заранее сохраните документы, адреса и контакты, чтобы использовать их без связи.

Кроме сверки по названиям, полезно пройтись по действиям, которые сотрудники выполняют каждый день: принять оплату, выбить чек, оформить доставку, провести документ, позвонить клиенту. Если действие опирается на мобильную сеть, у него должен быть запасной вариант на проводном канале, иначе в первый же день ограничений работа встанет именно на этой операции. Список таких действий удобнее составлять вместе с теми, кто работает на точке: со стороны видны не все операции, а сотрудник назовёт их по своему рабочему дню.

Если провести кабель к точке нельзя, оборудование с сотовой связью при ограничениях сможет работать только с сервисами из перечня, однако про банковские устройства в опубликованных новостях ничего нет. Трудности бывают даже там, где интернет проведён, если рабочие вопросы привыкли решать со смартфонов. Для использования рабочих сервисов на время ограничений телефоны сотрудников лучше подключить к беспроводной сети компании.

Важно и то, какие данные хранятся в облаке. Если учётная система или хранилище данных работают на серверах сервиса, которого нет в перечне, при ограничениях доступ к ним останется только через проведённый интернет. То же происходит с сайтом и интернет-магазином: клиенты с мобильным интернетом их не откроют, поэтому стоит заранее сообщить им другие способы покупки и связи. Практические рекомендации здесь одинаковы для небольшой компании и для сети магазинов, отличается только масштаб.

Как сохранить работу при ограничениях

Главное отличие интернета, проведённого в помещение, в том, что белый список к нему не применяется: он действует только в мобильной сети. Офис или магазин продолжает работать как обычно. Для непрерывной работы нужен ещё постоянный мониторинг и резерв на случай аварии, чтобы минимизировать простой, и то и другое стоит уточнить у оператора.

Например, еТелеком Бизнес, оператор связи с собственной оптической сетью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, держит сеть под мониторингом 24/7. Резервный канал настраивается вместе с основным, и при обрыве система переключается на него автоматически, без потери соединения.

Частые вопросы

Действуют ли белые списки на домашний и офисный интернет?

По официальной позиции Минцифры от 21 марта 2026 года — нет. При угрозах отключают только мобильный интернет, на интернет в квартирах и компаниях эти меры не распространяются, а сообщения об их ограничении названы недостоверными.

Работает ли Wi-Fi при отключении мобильного интернета?

Если роутер подключён к интернету по проводу, да. Белый список применяется в мобильной сети, а Wi-Fi, будь то дом, кафе или рабочее помещение, работает через провайдера, и отключения мобильного интернета на него не влияют.

Надолго ли вводят режим белых списков?

Ограничения носят временный характер: мобильный интернет отключают в отдельных регионах, пока сохраняется угроза. Постоянным режимом белый список не является. При этом меры могут повторяться, поэтому запасной канал и второй маршрут для рабочих сервисов стоит держать постоянно.

Где посмотреть актуальный белый список?

Сейчас официальная информация публикуется в новостях Минцифры на digital.gov.ru, о новых сервисах там есть отдельное сообщение с их перечнем. Ранние выпуски ведомство дублировало в своём телеграм-канале. Сводного списка нет, поэтому свои сервисы удобнее периодически сверять по датам публикаций, ведь обновление приходит отдельной новостью.

Можно ли подать заявку на включение сайта в белый список?

Нет, правила этого не предусматривают. Перечень формируется из наиболее популярных ресурсов и по предложениям органов власти, а другого способа попасть в него нет. Обязательное требование — серверы сервиса в России, и ресурс должен отвечать требованиям органов безопасности.

Что делать, если нужного сервиса нет в перечне?

С мобильного интернета он работать не будет. Заявку на включение подать нельзя, а перечень формируют из наиболее популярных ресурсов и по предложениям органов власти. Единственное, что можно сделать заранее, — перевести работу с этим сервисом на проводной канал или найти ему замену среди тех сервисов, которые в перечень уже входят.

Работают ли банки при отключении мобильного интернета?

Из финансового сектора в белый список входят приложения ряда банков, например ВТБ, ПСБ, Альфа-Банка и Газпромбанка, и услуги этих банков остаются доступны даже при ограничениях. Как поведут себя остальные банковские приложения, из опубликованной информации не следует, поэтому оборудование для приёма карт надёжнее подключить к проведённому интернету.

Сколько сервисов в белом списке?

Больше 500 российских сервисов по данным Минцифры на 23 апреля 2026 года. Список расширяется, и в него продолжают добавлять новые ресурсы.