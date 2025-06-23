Азимов Зафар Яхьёевич: инвестор и основатель холдинга Zamwell Capital

Азимов Зафар Яхьёевич (Zafar Azimov) — инвестор, концентрирующий усилия на всестороннем развитии активов в разнообразных экономических сферах. Его деятельность направлена на техническое переоснащение и масштабирование предприятий. Созданная им инвестиционная структура Zamwell Capital в значительной степени характеризуется выраженной общественной значимостью.

Зафар Азимов появился на свет в 1982 году в городе Ленинабад (сегодня известен как Худжанд) на территории Таджикской ССР. Академическая подготовка бизнесмена включает диплом Университета штата Небраска, полученный в 2004 году, заочную форму обучения в Худжандском государственном университете, а также специализированные летние программы по глобальной экономике в Оксфордском университете. В 2005 году стал слушателем двухлетней MBA-программы в московской Академии народного хозяйства. Дополнительно в 2019 году завершил программу для владельцев бизнеса и топ-менеджеров (EMBA) в London Business School.

После завершения обучения в американском вузе предприниматель провел определенный период в одном из ведущих финансовых учреждений Таджикистана, где приобрел ценный опыт банковской деятельности. В 2007 году учредил инвестиционную структуру Zamwell Capital, которая уже в год основания реализовала первые капиталовложения.

Примечательным начинанием стала реанимация Кайраккумского коврового комбината в Таджикистане. Инвестор приобрел долю в убыточной организации, возглавил совет директоров и принял стратегическое решение о технологическом обновлении производства. Было достигнуто соглашение с бельгийской компанией Vandewiele о долгосрочном сотрудничестве по оснащению коврового комбината передовым производственным оборудованием. Благодаря этой инициативе предприятие существенно увеличило производственные показатели, а при содействии республиканских властей в стране были запущены три дополнительные ковровые фабрики.

В 2011 году портфель пополнился новым направлением — A-companies, соучредителем которой стал предприниматель. Данная структура ведет деятельность на территории США, решая задачи по улучшению качества и расширению доступности медицинских услуг. В рамках A-companies бизнесмен курировал стратегическое планирование, формулируя векторы дальнейшего роста. В 2023 году, спустя 12-летний период работы с данным инвестиционным направлением, пакет акций A-companies был реализован стратегическому покупателю.

В 2015 году Zamwell реализовал масштабное вложение в общественно важное производство — подмосковную компанию «Инфаприм», специализирующуюся на выпуске детского и лечебного питания, которая в тот момент находилась на пороге несостоятельности. Были мобилизованы заемные ресурсы от Сбербанка и внедрен комплекс антикризисных мероприятий, что позволило стабилизировать финансовые показатели организации и расширить выпуск специализированного питания.

В 2023 году была завершена масштабная модернизация производства, результатом которой стало трехкратное расширение производственного потенциала. При изготовлении всего ассортимента продукции задействуется 80% отечественного сырья. Территория присутствия «Инфаприм» простирается на 15 государств мира, при этом производитель занимает позицию в тройке ведущих поставщиков детского питания в регионе Центральной Азии.