АВТОВАЗ объявил дату начала продаж модели LADA Vesta Sportline

АВТОВАЗ планирует запустить продажи новой модели LADA Vesta Sportline в осенний период 2023 года. Эту информацию предоставила пресс-служба предприятия «Российской газете», уточнив, что подробные технические характеристики автомобиля будут представлены в ближайшее время, а информация о ценах и комплектациях станет доступной непосредственно перед началом продаж.

Ранее в сети появились изображения LADA Vesta Sportline в кузове универсал, и согласно предварительной информации, этот автомобиль будет оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 123-126 лошадиных сил, в отличие от 1,8-литрового мотора, присутствующего в LADA Vesta Sport. Трансмиссия будет механической.

Автомобиль LADA Vesta Sportline имеет несколько характерных особенностей, включая уникальные 17-дюймовые колеса с пятиболтовым креплением, увеличенные тормозные диски, нестандартный обвес с красными горизонтальными вставками, систему выхлопа с двумя выходами и опциональную черную крышу.

Также в ближайшие годы в семейство флагманских автомобилей LADA Vesta планируется добавить две новые модели. В августе — сентябре 2024 года АВТОВАЗ планирует начать производство седана бизнес-класса под названием LADA Aura, который будет на базе модели Vesta. Кроме того, в конце 2025 года планируется представить кроссовер на базе платформы LADA Vesta.

Кроме того, АВТОВАЗ уже начал продажи спортивных автомобилей LADA Granta Sport в двух вариантах кузова — седан и лифтбек. Стоимость LADA Granta Sport составляет 1 249 900 рублей для седана и 1 289 900 рублей для лифтбека.

Кроме вышеперечисленных особенностей, LADA Vesta Sportline предлагает покупателям спортивный стиль с более агрессивным дизайном, который включает в себя специальные элементы экстерьера, чтобы выделить эту модель среди других в линейке LADA Vesta. Детали технических характеристик, такие как мощность двигателя, динамика и другие аспекты, будут анонсированы ближе к дате начала продаж.

Важно отметить, что расширение линейки LADA Vesta с введением LADA Aura и кроссовера на основе LADA Vesta подчеркивает стремление АВТОВАЗа к разнообразию моделей, чтобы удовлетворить потребности различных сегментов рынка автомобилей.

Таким образом, АВТОВАЗ продолжает развивать и обновлять свою линейку автомобилей, предлагая покупателям разнообразные варианты, включая спортивные и бизнес-класс автомобили, чтобы удовлетворить различные потребности автолюбителей.