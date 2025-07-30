Одна из форм деятельности консалтинговых компаний – аудит работы организаций. Эксперты помогут выявить слабые места бизнеса, определить направления для улучшения работы фирмы и в конечном счете увеличить продажи.

Что такое аудит отдела продаж

Повысить экономические показатели, увеличить объем продаж за счет более эффективной работы бизнеса – конечная цель консалтинга. Начальной точкой служит аудит результатов от продажи. Выверенные методики позволяют оптимизировать работу организации и обнаружить направления для улучшения.

Оценку деятельности компании проводят независимые аудиторы, которые владеют соответствующими знаниями и опытом. По данным статистики, чаще всего к оценке прибегают организации IT-сферы, финансовые структуры, предприятия торговли. Выявить недостатки, возможности для дальнейшего роста целесообразно и для многих других компаний.

Когда и зачем нужно проводить аудит продаж

Экономический спад, высокая конкуренция только осложняют работу фирмы, но в первую очередь снижают показатели собственные недочеты. Руководитель организации сможет проверить, как сотрудники выполняют поставленные задачи, насколько отлажены бизнес-процессы, оценить эффективность управления. Цель аудита – выявить проблемы и составить план на ближайшее время.

Проводить аудит нужно тогда, когда замечены сбои в работе компании:

Существенно снизился объем продаж.

Не выполняется намеченный план. Сотрудники не справляются с объемом работ.

Наблюдаются частые ошибки в отчетности.

Планируется увеличение штата или сотрудники часто увольняются.

Вводится новая система учета, внедряются новые способы контроля.

Планируется привлечение инвесторов.

Бизнес-аналитики рекомендуют проводить проверку деятельности предприятия не реже 1 раза в год, а для крупных компаний – ежеквартально.

Виды аудита продаж

Аудит отдела продаж бывает внутренним и внешним. В первом случае проверке подлежит организация бизнес-процессов самого предприятия, а во втором – анализ его взаимодействия с внешней средой: поставщиками, покупателями. Когда нет значительных сбоев, внутреннюю проверку качества работы могут проводить сами работники организации, но более эффективным методом является привлечение специалистов.

Аудит в рамках компании позволяет оценить продуктивность работы предприятия в целом: производительность, организационную структуру, взаимодействие между отделами. Изучается маркетинговая стратегия и мотивированность сотрудников, уровень их подготовленности и профессионализма. Внешний аудит учитывает экономическое положение отрасли и региона продаж, наличие конкурентов, спрос на товары фирмы.

Как провести аудит отдела продаж

Для проведения аудита используют данные CRM. Кроме того, проверяющие изучают отчеты и правила, существующие в организации. Работа экспертов проходит в три этапа:

Подготовка: сбор документов, определение порядка действий. На этом этапе выгружают данные из CRM, изучают взаимодействие структурных подразделений, существующие правила. Анализ данных. Проверенные методики консалтинговых компаний помогут оценить бизнес-стратегию предприятия, эффективность работы сотрудников и установить возможности для дальнейшего роста. Составление отчета. Резюме укажет, за счет чего можно увеличить продажи, какие меры нужно предпринять для устранения недостатков и развития фирмы.

Аудитор проверяет множество аспектов работы компании, пользуясь при этом различными инструментами. Он анализирует клиентскую базу, архитектуру отдела продаж, мотивацию сотрудников и слаженность работы коллектива.

Немного о нас

Более 25 лет компания Berner&Stafford помогает предприятиям стать эффективнее. В основном не кризис снижает продажи, а неорганизованность бизнес-процессов, наша неприспособленность к изменениям. Как показывает статистика, благодаря огромному опыту специалистов Berner&Stafford, разработке корпоративной стратегии, финансового плана, число продаж увеличивается на 20–100%.

У нас за плечами полторы тысячи проверок деятельности компаний. Общий ROI составляет 200%. Услуги компании гарантируют результат.