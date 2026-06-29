«Арктика — наша земля, наша судьба»: режиссёр Дмитрий Рудаков и актёр Евгений Смолин о сериале «Притяжение Севера»

Ведущие: Анна и Сергей

Гости: Дмитрий Рудаков, Евгений Смолин

Анна: Добрый день! Сегодня у нас в гостях создатели одного из самых амбициозных российских проектов этого года — музыкального сериала «Притяжение Севера». Это первый в России сериал об Арктике с AR-технологиями, снятый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С нами режиссёр Дмитрий Рудаков и актёр Евгений Смолин, сыгравший профессора Игнатьева.

Сергей: Дмитрий, начнём с главного: почему Арктика? Почему именно сейчас вы решили снять об этом кино?

Дмитрий Рудаков: Арктика — это не просто географическая зона, это наша цивилизационная ответственность. Но сегодня 78 % молодых людей не знают, какие возможности даёт Север. А отток населения из арктических регионов достигает 20 % ежегодно. Мы хотели переломить этот тренд — показать, что Арктика не «край света», а место силы, где можно реализовать себя и быть нужным своей стране. Идея родилась из простого желания: сделать так, чтобы молодёжь задумалась, а что она может сделать для своей Родины. Не в лозунгах, а через живых героев, через музыку, через красоту.

Анна: И вы выбрали формат музыкального сериала. Это смелый шаг.

Дмитрий Рудаков: Это осознанное решение. Мы живём в клиповое время — молодой человек не будет смотреть двухчасовую документалку. А шесть серий по десять минут с песнями, с AR-графикой, с историей любви — это работает. Мы объявили конкурс на песни, и представьте: пришло более 500 заявок со всей страны. Выбирать было невероятно сложно. В итоге мы отобрали семь треков, каждый из которых раскрывает свою ценностную тему: «Герои Белого Безмолвия», «Арктика Молодая», «Не погаснет Полярная звезда». Это не просто саундтрек, это часть драматургии.

Сергей: Евгений, вы играете профессора Игнатьева. Расскажите о своём герое. Он ведь собирает команду молодых учёных для международной экспедиции.

Евгений Смолин: Да, мой герой — человек, который всю жизнь посвятил Арктике. Он как мост между поколениями: он воспитал индийскую ученицу Прию, которая теперь работает в Национальном центре полярных и океанографических исследований в Гоа, и он же помогает молодым российским студентам найти своё призвание. Для меня эта роль — о верности. Верности своему делу, своим корням. Игнатьев не гонится за славой, он просто делает свою работу, потому что знает: без этих данных, без этих замеров мир не сможет понять, что происходит с климатом.

Анна: И вы снимали в реальных местах — в Мурманске, на ледоколе «Ленин». Это же не павильон?

Евгений Смолин: Нет, это был настоящий Север. Когда мы прилетели в Мурманск, температура была почти минус 40, а потом вдруг поднялась до минус 15 — мы восприняли это как знак: Север позволил нам работать. Съёмки на ледоколе «Ленин» — это отдельная история. Этот атомный ледокол — легенда, он прошёл более 650 тысяч миль, первым пробился к Северной Земле. И когда ты стоишь на его палубе, среди настоящих переборок и приборов, ты понимаешь: это не бутафория, это история нашей страны. Играть там фальшиво невозможно.

Сергей: В сериале есть сцена с белым медведем. Это было по сценарию или реальность?

Дмитрий Рудаков: (улыбается) Мы действительно встретили медведя в тундре. Он был метрах в пятидесяти. Это был не грим — настоящий зверь. Мы быстро ретировались, но эмоция осталась. И когда мы потом снимали этот эпизод, актёры уже не играли страх — они его вспоминали. Это дало кадру абсолютную достоверность. Кстати, этот момент стал одним из самых запоминающихся для зрителей на предпоказах.

Анна: А что вы можете рассказать о Вайда-Губе? Мы знаем, что в сериале есть сцены, связанные с этой станцией.

Дмитрий Рудаков: Вайда-Губа — это одна из старейших гидрометеорологических станций России, на мысе Немецкий полуострова Рыбачий. Она работает с 1893 года! Это самая северная точка европейской части России, где постоянно живут люди. Все знают про Териберку, но про Вайда-Губу знают единицы. А между тем именно оттуда идут данные, которые критически важны для прогнозов в Баренцевом море. В сериале героиня Полина везёт туда запчасти для передатчика, потому что без связи станция слепая. Это реальная проблема полярников. Мы хотели показать, что Север — это не красивые открытки, а ежедневный труд людей, которые обеспечивают безопасность всей страны.

Сергей: В сериале есть и научная линия. Вы вводите профессию гляциолога. Расскажите, кто это и почему это важно для России.

Дмитрий Рудаков: Гляциолог — это учёный, который изучает лёд: ледники, вечную мерзлоту, снежный покров. Он одновременно географ, физик и химик. В нашем сериале главный герой Максим — гляциолог. Он делает замеры толщины льда, анализирует структуру, берёт пробы. Для России, где огромные территории покрыты мерзлотой, эта профессия имеет стратегическое значение. От таяния льдов зависит не только климат, но и инфраструктура северных городов, и безопасность морских путей. Мы хотели, чтобы молодые люди увидели: гляциология — это не скучная наука, а увлекательное и востребованное призвание.

Анна: Кстати, о призвании. В сериале поднимается тема выбора между столицей и родным краем. Это очень актуально.

Евгений Смолин: Очень. Мой герой Игнатьев говорит молодым: «Легко ошибиться с выбором профессии. И это нормально». Герои — Максим и Полина — приезжают из Норильска и Мурманска в Москву, влюбляются, но сталкиваются с соблазном остаться в столице. И в конце концов они возвращаются на Север, потому что понимают: их место там. Это не про пафос, это про внутренний голос. И это очень важно — показать, что служение Родине может быть личным выбором, а не навязанным долгом.

Сергей: А как вам удалось соединить в одном сериале Россию и Индию?

Дмитрий Рудаков: Это был естественный шаг. Арктика давно стала глобальной темой. Индия уже много лет ведёт собственные арктические программы, у них есть Национальный центр полярных и океанографических исследований в Гоа. В сценарии наша героиня Прия Шарма работает именно там. Мы хотели показать, что Россия и Индия — не просто партнёры, а союзники в решении климатических проблем. Благодаря нашим данным, нашим станциям, нашему опыту работы в Арктике, весь мир, включая Индию, может чувствовать себя увереннее. Мы прикрываем с севера — не в военном, а в научном смысле.

Съёмки в Гоа стали для нас настоящим открытием. Мы работали с индийскими учёными, снимали в лабораториях, на исследовательских судах. И показали Индию не как курорт, а как страну современной науки. Это был культурный обмен, который обогатил обе команды.

Анна: Евгений, вы играли с индийской актрисой Манси Парашар. Как проходила работа?

Евгений Смолин: Прекрасно. Языковой барьер преодолевался через эмоции. Манси — замечательная партнёрша, очень живая. Мы много репетировали, искали общие интонации. И в итоге наши сцены получились тёплыми и искренними. Это был настоящий международный опыт, который я очень ценю.

Сергей: Дмитрий, вы использовали AR-технологии. Расскажите, как это работает и что зритель увидит?

Дмитрий Рудаков: Мы создаём 3D-визуализацию исторических экспедиций: например, арктические станции 1930-х годов, ледоколы, маршруты. Зритель увидит, как архивные кадры буквально оживают, превращаются в объёмные карты. Или северное сияние, которое появляется над героями как часть повествования. Мы используем искусственный интеллект для перевода песен на 15 языков народов бывшего СССР — это подчёркивает единство нашей многонациональной страны. Для нас важно, чтобы технологии не были самоцелью, а служили эмоциям, делали историю ещё более убедительной.

Анна: А что насчёт продолжения? Будет ли второй сезон?

Дмитрий Рудаков: Мы очень надеемся. У нас есть идеи, сценарные заделы. Арктика — это бесконечная тема, она постоянно меняется, и нам есть что рассказать дальше. Мы хотим показать новые регионы, новых героев, новые вызовы. И, конечно, сохранить ту международную линию, которая стала важной частью первого сезона. Но всё зависит от зрительского приёма.

Сергей: И последний вопрос: что для вас лично значит «Притяжение Севера»?

Дмитрий Рудаков: Это проект, который изменил мой профессиональный масштаб. Работать одновременно с Арктикой и тропиками, с российской и индийской командой, с музыкой и наукой — это колоссальный вызов и огромная школа. Я благодарен нашему продюсеру Никите Шведову, который не испугался такого масштаба, и Президентскому фонду культурных инициатив, который поверил в нас. Это и есть патриотизм в действии — создавать контент, который вдохновляет молодёжь любить свою страну.

Евгений Смолин: Для меня — это путешествие. Не только по городам и странам, но и внутрь себя. Я понял, что Север — это не просто холод, это место, где проверяется, кто ты есть на самом деле. И я очень рад, что мы сняли это кино. Надеюсь, зрители тоже почувствуют это притяжение.