Antminer L9 17G: идеальный выбор для майнинга Litecoin и Dogecoin

Когда речь заходит о профессиональном майнинге, Antminer L9 17G мгновенно привлекает внимание. Это мощный инструмент, который позволяет добывать криптовалюты на алгоритме Scrypt, такие как Litecoin и Dogecoin. Давайте разберемся, что делает его таким популярным и стоит ли он своих денег.

Что такое Antminer L9 17G?

Antminer L9 17G — это ASIC-майнер нового поколения от Bitmain. Эта модель обеспечивает производительность 17 GH/s при энергопотреблении 3360–3570 Вт. Это устройство рассчитано на высокие нагрузки и профессиональный майнинг. Подходит как для частного использования, так и для крупных майнинговых ферм.

Ключевые особенности

Поддержка алгоритма Scrypt (например, Litecoin, Dogecoin);

Высокая энергоэффективность — 210 J/GH;

Компактные размеры и удобная настройка;

Совместимость с большинством популярных пулов для майнинга.

Технические характеристики Antminer L9 17G

Давайте детально рассмотрим параметры этой модели:

Характеристика Значение Алгоритм Scrypt Хешрейт 17 GH/s (±5%) Энергопотребление 3360–3570 Вт (±5%) Энергоэффективность ~210 J/GH Вес 14.2 кг Уровень шума До 75 дБ

Настройка Antminer L9 17G

Хотите запустить Antminer L9? Это проще, чем кажется! Следуйте этим шагам:

Подключите устройство к электросети и интернету через Ethernet. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес майнера (найдите его в сети с помощью утилит, таких как Angry IP Scanner). Войдите в интерфейс с помощью стандартного логина и пароля (обычно «admin» и «admin»). Настройте подключение к пулу для майнинга, указав адрес пула, логин и пароль. Сохраните настройки и перезагрузите устройство. Ваш майнер готов к работе!

Доходность Antminer L9 17G

Одна из главных причин популярности Antminer L9 17G — его доходность. Вот примерный расчет:

Период Доход ($) Расходы на электроэнергию ($) Чистая прибыль ($) В день 22.54 6.45 16.09 В месяц 676.22 193.54 482.68 В год 8,237.36 2,355.48 5,881.88

Фактическая прибыль зависит от текущей стоимости криптовалют и стоимости электроэнергии в вашем регионе.

Плюсы и минусы Antminer L9 17G

Плюсы:

Высокая производительность;

Простая настройка;

Подходит для добычи нескольких криптовалют.

Минусы:

Высокое энергопотребление;

Достаточно шумный (до 75 дБ);

Высокая начальная стоимость.

Antminer L9 17G — это отличный выбор для тех, кто серьезно занимается майнингом. Благодаря высокому хешрейту и стабильной работе он обеспечивает хороший доход. Однако не забывайте учитывать энергопотребление и шум, если вы планируете использовать его дома.

Инвестируйте с умом, и ваш майнинг станет не только выгодным, но и увлекательным!