Antminer L9 17G: идеальный выбор для майнинга Litecoin и Dogecoin

Когда речь заходит о профессиональном майнинге, Antminer L9 17G мгновенно привлекает внимание. Это мощный инструмент, который позволяет добывать криптовалюты на алгоритме Scrypt, такие как Litecoin и Dogecoin. Давайте разберемся, что делает его таким популярным и стоит ли он своих денег.
Что такое Antminer L9 17G?
Antminer L9 17G — это ASIC-майнер нового поколения от Bitmain. Эта модель обеспечивает производительность 17 GH/s при энергопотреблении 3360–3570 Вт. Это устройство рассчитано на высокие нагрузки и профессиональный майнинг. Подходит как для частного использования, так и для крупных майнинговых ферм.
Ключевые особенности
- Поддержка алгоритма Scrypt (например, Litecoin, Dogecoin);
- Высокая энергоэффективность — 210 J/GH;
- Компактные размеры и удобная настройка;
- Совместимость с большинством популярных пулов для майнинга.
Технические характеристики Antminer L9 17G
Давайте детально рассмотрим параметры этой модели:
|Характеристика
|Значение
|Алгоритм
|Scrypt
|Хешрейт
|17 GH/s (±5%)
|Энергопотребление
|3360–3570 Вт (±5%)
|Энергоэффективность
|~210 J/GH
|Вес
|14.2 кг
|Уровень шума
|До 75 дБ
Настройка Antminer L9 17G
Хотите запустить Antminer L9? Это проще, чем кажется! Следуйте этим шагам:
- Подключите устройство к электросети и интернету через Ethernet.
- Откройте веб-браузер и введите IP-адрес майнера (найдите его в сети с помощью утилит, таких как Angry IP Scanner).
- Войдите в интерфейс с помощью стандартного логина и пароля (обычно «admin» и «admin»).
- Настройте подключение к пулу для майнинга, указав адрес пула, логин и пароль.
- Сохраните настройки и перезагрузите устройство. Ваш майнер готов к работе!
Доходность Antminer L9 17G
Одна из главных причин популярности Antminer L9 17G — его доходность. Вот примерный расчет:
|Период
|Доход ($)
|Расходы на электроэнергию ($)
|Чистая прибыль ($)
|В день
|22.54
|6.45
|16.09
|В месяц
|676.22
|193.54
|482.68
|В год
|8,237.36
|2,355.48
|5,881.88
Фактическая прибыль зависит от текущей стоимости криптовалют и стоимости электроэнергии в вашем регионе.
Плюсы и минусы Antminer L9 17G
Плюсы:
- Высокая производительность;
- Простая настройка;
- Подходит для добычи нескольких криптовалют.
Минусы:
- Высокое энергопотребление;
- Достаточно шумный (до 75 дБ);
- Высокая начальная стоимость.
Antminer L9 17G — это отличный выбор для тех, кто серьезно занимается майнингом. Благодаря высокому хешрейту и стабильной работе он обеспечивает хороший доход. Однако не забывайте учитывать энергопотребление и шум, если вы планируете использовать его дома.
Инвестируйте с умом, и ваш майнинг станет не только выгодным, но и увлекательным!