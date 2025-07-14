Антипкин Михаил Сергеевич об основных сложностях при запусках стартапов

Несмотря на распространенное мнение, что на ошибках приобретается новый опыт, ряд неверных шагов при запуске стартапов может обернуться весомыми убытками и потерей рыночной доли. Эксперт в сфере IT Антипкин Михаил Сергеевич делится основными нюансами, которые необходимо принимать во внимание, чтобы избежать сложностей.
Критические ошибки стартапера
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Неуверенность в собственных силах, ранний отказ от движения дальше. Опирайтесь не только на собственный опыт и амбиции, но привлекайте к запуску проверенных специалистов, делайте предварительную оценку гипотез и тестируйте MVP, минимально жизнеспособные продукты. Доверяйте фактам и цифрам, а не предчувствиям.
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Острая реакция на негатив. Отрицательные отзывы — это тоже ценная информация, которая при правильном анализе помогает совершенствовать продукты и услуги фирмы. С этой целью Михаил Антипкин рекомендует создать штат тестировщиков, которые будут оперативно выявлять и устранять возможные баги. Помимо этого, негатив может быть заказной кампанией конкурентов и недоброжелателей.
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Неграмотная или поверхностная оценка рыночных условий. Особенно часто этот промах встречается у тех, кто горит идеей и пренебрегает подготовительной фазой запуска (во время которой анализируется конъюнктура).
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Ошибки в анализе целевой аудитории. Любой продукт или услуга должны быть востребованы, чтобы предложение перекрывалось спросом. Соответственно, любому запуску должен предшествовать глубокий анализ ЦА, включающий CustDev или интервьюирование потенциальных потребителей с целью проверки гипотезы или прототипа будущего продукта. Помимо этого, в качестве инструментов изучения ЦА Михаил Антипкин рекомендует дополнительные заказные маркетинговые исследования, опросы в соцсетях, фокус-группы и прочие.
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Экономия на посредниках, в числе которых специалисты по запускам с солидным опытом. Даже при наличии навыков и компетенций владелец бизнеса чисто физически не может заменить собой штат сотрудников. Соответственно, лучше сразу создать команду по запуску, оставляя за собой только функцию надзора.
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Пренебрежение “дешевыми деньгами”, то есть легкодоступными финансами. К последним можно отнести кредиты с низкими ставками, беспроцентные займы у друзей. В качестве альтернативы многие выбирают инвесторов, предлагая им долю в будущем начинании. Однако подобное решение часто оборачивается внутренними конфликтами интересов, вплоть до деления и отчуждения бизнеса.
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Фальсификация ожиданий или результатов, особенно при разговорах с представителями банков, инвесторами или командой. Любое предумышленное отображение только части проекта, преувеличенные цифры — все это критические ошибки, которые могут обернуться не только проблемами с запуском, но и потерей репутации.
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Пренебрежение тестированием гипотез. Михаил Антипкин уже подчеркивал выше необходимость в тестировщиках на этапе отработки негатива для устранения багов. Помимо этого, анализ новых идей может способствовать появлению новых УТП.
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И, конечно, любому начинающему стартаперу крайне рекомендуется почаще быть на виду — любой проект на старте требует значительных временных затрат, однако нетворкинг всегда приносит новые полезные знакомства, а также способствует продвижению бренда.
По статистике, самым опасным для всех запущенных проектов считается первый год: чем дольше существует стартап, тем больше шансов, что он выживет. Поэтому продумывайте источники финансирования, уделяйте больше внимания подготовительной фазе запуска и будьте смелее.