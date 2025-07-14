Антипкин Михаил Сергеевич об основных сложностях при запусках стартапов

Несмотря на распространенное мнение, что на ошибках приобретается новый опыт, ряд неверных шагов при запуске стартапов может обернуться весомыми убытками и потерей рыночной доли. Эксперт в сфере IT Антипкин Михаил Сергеевич делится основными нюансами, которые необходимо принимать во внимание, чтобы избежать сложностей.

Критические ошибки стартапера

Неуверенность в собственных силах, ранний отказ от движения дальше. Опирайтесь не только на собственный опыт и амбиции, но привлекайте к запуску проверенных специалистов, делайте предварительную оценку гипотез и тестируйте MVP, минимально жизнеспособные продукты. Доверяйте фактам и цифрам, а не предчувствиям. Острая реакция на негатив. Отрицательные отзывы — это тоже ценная информация, которая при правильном анализе помогает совершенствовать продукты и услуги фирмы. С этой целью Михаил Антипкин рекомендует создать штат тестировщиков, которые будут оперативно выявлять и устранять возможные баги. Помимо этого, негатив может быть заказной кампанией конкурентов и недоброжелателей. Неграмотная или поверхностная оценка рыночных условий. Особенно часто этот промах встречается у тех, кто горит идеей и пренебрегает подготовительной фазой запуска (во время которой анализируется конъюнктура). Ошибки в анализе целевой аудитории. Любой продукт или услуга должны быть востребованы, чтобы предложение перекрывалось спросом. Соответственно, любому запуску должен предшествовать глубокий анализ ЦА, включающий CustDev или интервьюирование потенциальных потребителей с целью проверки гипотезы или прототипа будущего продукта. Помимо этого, в качестве инструментов изучения ЦА Михаил Антипкин рекомендует дополнительные заказные маркетинговые исследования, опросы в соцсетях, фокус-группы и прочие. Экономия на посредниках, в числе которых специалисты по запускам с солидным опытом. Даже при наличии навыков и компетенций владелец бизнеса чисто физически не может заменить собой штат сотрудников. Соответственно, лучше сразу создать команду по запуску, оставляя за собой только функцию надзора. Пренебрежение “дешевыми деньгами”, то есть легкодоступными финансами. К последним можно отнести кредиты с низкими ставками, беспроцентные займы у друзей. В качестве альтернативы многие выбирают инвесторов, предлагая им долю в будущем начинании. Однако подобное решение часто оборачивается внутренними конфликтами интересов, вплоть до деления и отчуждения бизнеса. Фальсификация ожиданий или результатов, особенно при разговорах с представителями банков, инвесторами или командой. Любое предумышленное отображение только части проекта, преувеличенные цифры — все это критические ошибки, которые могут обернуться не только проблемами с запуском, но и потерей репутации. Пренебрежение тестированием гипотез. Михаил Антипкин уже подчеркивал выше необходимость в тестировщиках на этапе отработки негатива для устранения багов. Помимо этого, анализ новых идей может способствовать появлению новых УТП. И, конечно, любому начинающему стартаперу крайне рекомендуется почаще быть на виду — любой проект на старте требует значительных временных затрат, однако нетворкинг всегда приносит новые полезные знакомства, а также способствует продвижению бренда.

По статистике, самым опасным для всех запущенных проектов считается первый год: чем дольше существует стартап, тем больше шансов, что он выживет. Поэтому продумывайте источники финансирования, уделяйте больше внимания подготовительной фазе запуска и будьте смелее.