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Антидетект-браузер AdsPower

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Антидетект-браузер AdsPower предназначен для модификации цифрового отпечатка интернет-пользователя. Этот инструмент маскирует уникальные идентификаторы, которые применяют для отслеживания действий пользователей, и помогает создавать большое количество профилей с уникальными наборами характеристик: IP-адреса, геолокации, файлов cookie, WebGL, WebGPU, Canvas.

Преимущества AdsPower

AdsPower — надежный и простой в работе инструмент. Он позволяет легко управлять несколькими учетными записями, но также привлекает пользователей другими своими возможностями:

  • улучшенная безопасность данных и защита анонимности в сети;
  • минимальный риск бана или блокировки на сайтах;
  • браузеры Chrome и Firefox Stealth для максимальной защиты;
  • симулятор автоматизации без риска;
  • все полезные функции в одном месте;
  • гибкие настройки безопасности;
  • прозрачная модель ценообразования + регулярные акции;
  • мультиязычная техподдержка (английский, русский, вьетнамский и китайский).

Все перечисленное позволило AdsPower войти в ТОП-4 лучших антидетект-браузеров. А наличие тарифного плана Free дает возможность протестировать его абсолютно бесплатно, работая с двумя профилями одновременно.

Где вы можете использовать антидетект-браузерAdsPower

  • Электронная коммерция. Вы можете иметь практически неограниченное количество аккаунтов на популярных платформах: eBay, Amazon, Temu, Shopee, Shopify и других.
  • Крипто. Вы сможете избежать отслеживания транзакций в блокчейне и обходить ограничения на геолокацию.
  • Маркетинг и реклама. Антидетект-браузер позволит обходить ограничение на создание нескольких аккаунтов в большинстве социальных сетей и на популярных рекламных платформах (AdSense, Google Ads, Facebook и т. п.), тестировать различные рекламные кампании и не переживать о возможной блокировке аккаунтов.
  • Арбитраж трафика. Вы будете создавать большое количество аккаунтов для работы с партнерскими программами.
  • Веб-скрапинг (сбор и анализ больших объемов данных). Антидетект-браузер отлично подходит для конкурентной разведки, мониторинга цен на товары и услуги, а также для беспрепятственного сбора данных с различных сайтов, которые часто устанавливают ограничения на количество запросов.
  • Оценка безопасности. С помощью антидетект-браузера можно проверять веб-приложения на уязвимости и анализировать реальную эффективность системы защиты от ботов.

Антидетект-браузер AdsPower станет мощным инструментом для решения широкого круга задач, связанных с торговлей, рекламой и другими видами деятельности в интернете. Начните создавать профили с уникальными отпечатками браузеров в Windows, macOS, Android и iOS — и получите реальное преимущество прямо сейчас.

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