Alpine Floor: премиум кварцвиниловая плитка для вашего дома

Кварцвиниловая плитка Alpine Floor создаётся с акцентом на детали: точная геометрия планок, синхронное тиснение и стабильный цвет из партии в партию. Эти параметры важны не при выборе в магазине, а при монтаже и эксплуатации. Разбираем, чем коллекции Alpine Floor отличаются от массового рынка и какие серии подходят для разных задач.

Дизайн с кварцвиниловой плиткой Alpine Floor: возможности

Кварцвиниловая плитка для пола Alpine Floor выпускается в нескольких стилистических направлениях. Светлый дуб и ясень — для скандинавского минимализма и современных интерьеров. Натуральный и тёмный дуб — для классики и контемпорари. Светлый мрамор и камень — для ванных комнат и кухонь с акцентом на роскошь. Бетон и индустриальные оттенки — для лофта и современного стиля. Теплая поверхность матовых коллекций создаёт ощущение уюта даже в холодных тёмных декорах.

Стеновые панели Alpine Floor выпускаются в тех же декорах, что и напольные серии. Уложить плитку на пол и закрепить одноимённые стеновые панели на стен-поверхностях — стандартное решение для ванных комнат и кухонных фартуков. Такой подход создаёт единый цельный образ без визуальных разрывов. Декор под дуб одновременно на полу и стенах — тренд, который дизайнеры используют в скандинавских и японских интерьерах.

Форматы планок Alpine Floor:

Стандартная доска: 1220×183 мм — универсальный формат для жилых помещений

Узкая доска: 915×152 мм — для небольших комнат и ванных

Широкая доска: 1500×225 мм — для просторных гостиных

Квадратная плитка: 457×457 мм — для имитации каменной кладки

Прямоугольная плитка: 610×305 мм — для ванных комнат и кухонь

SPC Alpine Floor: технические характеристики и нюансы

SPC Alpine Floor изготавливается с содержанием кварц-наполнителя от 60 до 70 процентов — это выше среднего по рынку. Такой состав обеспечивает жёсткость и стабильность при перепадах температуры от минус 15 до плюс 60 °C. Плитку можно хранить в неотапливаемом помещении и укладывать на дачах с непостоянным отоплением. Тёплый пол совместим со всеми коллекциями при нагреве основания до 28 °C.

Укладка кварцвиниловой плитки Alpine Floor возможна замковым и клеевым способами. Замковые серии имеют класс 32–34, клеевые — преимущественно 33 класс для коммерческих объектов. Виниловая встроенная подложка в сериях Premium и Pro дополнительно снижает ударный шум на 14–18 дБ. Паркет при аналогичном декоре потребует шлифовки и лакировки после укладки — Alpine Floor готов к эксплуатации сразу после монтажа.

Стоимость и условия покупки

Кварцвиниловая плитка Alpine Floor продаётся в авторизованных магазинах в Москве и у официальных дистрибьюторов https://alpinefloor.su/. Лучшая цена — при прямой покупке у регионального дистрибьютора с полным пакетом документов.

Приобрести образцы коллекций Alpine Floor можно бесплатно при запросе каталога. При покупке от 50 м² условия скидок согласовываются индивидуально — уточняйте у менеджера. Купить плитку с доставкой до объекта стандартно для заказов от 30 м². Продаже оптовых партий сопровождается технической консультацией по выбору серии и расчётом метража с запасом на подрезку. При покупке запросите гарантийный сертификат: у жилых серий гарантия достигает 25 лет. Паркет при сопоставимом декоре обходится в 2–4 раза дороже с учётом монтажа и отделки. По стоимости, долговечности и практичности кварцвиниловая плитка Alpine Floor — наиболее сбалансированный выбор для дома и офиса в среднем ценовом сегменте.